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Росіяни завдали ракетного удару по Сумському району, є загиблі

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Росіяни завдали ракетного удару по Сумському району, є загиблі
Село Піщане Сумського району (ілюстративне фото)
фото Суспільне

ЗС РФ атакували Піщанський старостат, який знаходиться у декількох кілометрах від обласного центру

У вівторок вранці, 5 серпня, росіяни завдали ракетного удару по Піщанському старостату Сумської громади. Про це, як пише «Главком», повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Росіяни, поінформував він, поцілили у сільськогосподарське підприємство.

Попередньо, двоє людей загинули. Також є постраждалі, яким надається медична допомога.

На місці працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція.

У прокуратурі уточнили, що внаслідок атаки ворога загинули 54-річний та 55-річний працівники сільськогосподарського підприємства, ще троє співробітників отримали поранення.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення.

«Главком» писав, що російські військові завдали удару безпілотником по автобусу з цивільними у районі села Іволжанське Юнаківської громади Сумської області. Троє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Усі постраждалі, а також решта пасажирів, були вивезені на безпечну територію.

Водночас українські військовослужбовці звільнили село на Сумщині. Цю інформацію офіційно підтвердили в угрупованні військ «Курськ». Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ «Курськ», а також силами та засобами старшого начальника – було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області.

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Теги: Сумщина війна Суми

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