РФ атакувала Дніпропетровщину близько 70 разів за день. Є загиблі (фото)

Росія протягом дня для ударів по Дніпропетровщині використовувала дрони, артилерію та КАБи

Росія протягом дня, 6 серпня, атакувала Дніпропетровщину близько 70 разів, завдаючи ударів по трьох районах, через що загинули кілька осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«Найбільше дісталося Нікопольщині. Російська армія гатила здебільшого FPV-дронами. Цілила й артилерією. Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська громади. На жаль, загинула 65-річна жінка. Співчуття рідним та близьким. Є й дві постраждалі – 78 і 76 років. Їх доправили до лікарні», – заявив він.

фото: Дніпропетровська ОВА / Сергій Лисак

За словами Лисака, пошкодження отримали 10 приватних будинків та три господарські споруди. Також спалахнули пожежі. У Синельниківському районі, зокрема, у Межівській та Покровській громадах, через удари КАБами та дронами понівечено чотири автобуси й сім приватних будинків, два з яких зайнялися.

фото: Дніпропетровська ОВА / Сергій Лисак

Також під ворожим ударом була Зеленодольська громада Криворізького району. Через влучання безпілотника сталася пожежа.

Ввечері ворог атакував Нікополь. Через артобстріл загинули двоє чоловіків і жінка, ще четверо постраждали. За словами Лисака, під удар потрапила автівка.

фото: Дніпропетровська ОВА / Сергій Лисак

Нагадаємо, з ночі, 6 серпня, Росія атакувала кілька регіонів України. Зокрема, окупанти вдарили по базі відпочинку в Запорізькому районі. Через ворожу атаку загинуло дві людини, поранено 12 осіб, серед яких щонайменше дві дитини.

Також росіяни атакували газову станцію на Одещині ударними безпілотниками. Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.

Міністерство енергетики України повідомило, що удар завдано по обʼєкту ГТС поблизу кордону з Румунією, який забезпечує диверсифікований маршрут постачання природного газу в Україну.