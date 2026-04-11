Боронив Україну на північно-слобожанському напрямку. Згадаймо Ярослава Урвана

У 2023 році Ярослав Урван став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Урвана.

19 березня 2026 року на фронті поліг захисник України Ярослав Урван. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Народився Ярослав Урван 30 квітня 1982 року у місті Рівне Рівненської області. Навчався у середніх загальноосвітніх школах у місті Рівне та у Львові. Згодом здобув професію слюсаря у Львівському професійно-технічному училищі. Також навчався у відокремленому структурному підрозділі «Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка».

Працював у сфері технічного обслуговування та ремонту автомобілів, займався підприємницькою діяльністю.

Зі слів рідних, Ярослав був щирим, добрим, чуйним і турботливим, позитивним і життєрадісним, завжди був готовий прийти на допомогу іншим. Захоплювався автомобілями, любив свою роботу та відпочинок на природі.

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на північно-слобожанському напрямку у складі 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України.

фото: Львівська міська рада

Нагороджений відзнакою президента України «За оборону України», відзнакою Міністерства оборони України «Хрест доблесті», а також відзнаками Головнокомандувача Збройних сил України «За сумлінну службу» та «Золотий хрест».

Поховали захисника 10 квітня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У Ярослава Урвана залишилися дружина, син, донька, мати, сестра, брат та родина.

