Боронив Україну на північно-слобожанському напрямку. Згадаймо Ярослава Урвана

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Боронив Україну на північно-слобожанському напрямку. Згадаймо Ярослава Урвана
Урван захищав Україну у складі 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних сил України
У 2023 році Ярослав Урван став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Урвана.

19 березня 2026 року на фронті поліг захисник України Ярослав Урван. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Народився Ярослав Урван 30 квітня 1982 року у місті Рівне Рівненської області. Навчався у середніх загальноосвітніх школах у місті Рівне та у Львові. Згодом здобув професію слюсаря у Львівському професійно-технічному училищі. Також навчався у відокремленому структурному підрозділі «Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка».

Працював у сфері технічного обслуговування та ремонту автомобілів, займався підприємницькою діяльністю.

Зі слів рідних, Ярослав був щирим, добрим, чуйним і турботливим, позитивним і життєрадісним, завжди був готовий прийти на допомогу іншим. Захоплювався автомобілями, любив свою роботу та відпочинок на природі.

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на північно-слобожанському напрямку у складі 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України.

У 2023 році Ярослав Урван став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2023 році Ярослав Урван став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

Нагороджений відзнакою президента України «За оборону України», відзнакою Міністерства оборони України «Хрест доблесті», а також відзнаками Головнокомандувача Збройних сил України «За сумлінну службу» та «Золотий хрест».

Поховали захисника 10 квітня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87  (вул. Пасічна).

У Ярослава Урвана залишилися дружина, син, донька, мати, сестра, брат та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

