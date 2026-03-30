Ворог ударив по Нікополю: є поранені

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Дніпропетровщини

У понеділок, 30 березня, російські окупаційні війська поцілили по місту Нікополь за допомогою ударних безпілотників. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

Повідомляється, що у місті пошкоджені магазини, багатоповерхівка та автівки.

За уточненими даними, внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім людей – четверо чоловіків та четверо жінок.

Медики зафіксували у потерпілих складні травми:

Мінно-вибухові травми;

Осколкові поранення;

Переломи кінцівок.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що всім постраждалим надається необхідна медична допомога у лікувальних закладах міста.

«Главком» писав, що у ніч на 30 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 164 ударними БпЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Зауважимо, протягом минулої доби війська РФ обстріляли 25 населених пунктів Сумської області. У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано чоловіків 26 і 52 років та 49-річну жінку.

Також пізно ввечері, 29 березня, російські окупанти завдали ударів по Чернігову. Росіяни атакували обʼєкту критичної інфраструктури.