Ворог ударив по Нікополю: є поранені

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Ворог ударив по Нікополю: є поранені
Нікополь оговтується після ворожих прильотів
фото: Дніпропетровська ОВА

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Дніпропетровщини

У понеділок, 30 березня, російські окупаційні війська поцілили по місту Нікополь за допомогою ударних безпілотників. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

Повідомляється, що у місті пошкоджені магазини, багатоповерхівка та автівки.

За уточненими даними, внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім людей – четверо чоловіків та четверо жінок.

Медики зафіксували у потерпілих складні травми:

  • Мінно-вибухові травми;
  • Осколкові поранення;
  • Переломи кінцівок.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що всім постраждалим надається необхідна медична допомога у лікувальних закладах міста. 

«Главком» писав, що у ніч на 30 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 164 ударними БпЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Зауважимо, протягом минулої доби війська РФ обстріляли 25 населених пунктів Сумської області. У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано чоловіків 26 і 52 років та 49-річну жінку.

Також пізно ввечері, 29 березня, російські окупанти завдали ударів по Чернігову. Росіяни атакували обʼєкту критичної інфраструктури.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

