Ворог цього дня майже 30 разів атакував Дніпропетровщину: наслідки

Окупанти атакували область артилерією та безпілотниками
фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

РФ завдала масованих ударів по трьох районах Дніпропетровщини

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Протягом минулої доби зафіксовано близько 30 атак по Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу

Повідомляється, що ворог застосовував важку артилерію та дрони-камікадзе. Під ударом опинилися житлові квартали, промислові об'єкти та критична інфраструктура.

  • Нікопольщина: Район зазнав найбільшої кількості атак. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. У самому Нікополі та навколишніх громадах зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.
  • Криворізький район: Окупанти поцілили по території одного з підприємств. За попередніми даними, обійшлося без жертв, проте масштаби матеріальних збитків уточнюються.
  • Синельниківський район: Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти інфраструктури, що спричинило перебої з електропостачанням у кількох населених пунктах.

За оперативною інформацією, внаслідок масованих атак постраждали підприємства регіону. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань та обстежувати території на предмет нерозірваних боєприпасів.

«Главком» писав, що окупанти атакували об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині та Сумщині. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування. На одному з об’єктів виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, російська терористична армія два дні поспіль атакувала нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України.

Раніше повідомлялося, що російська терористична армія атакувала 20 лютого нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині. 9 лютого окупанти атакували об'єкти «Нафтогазу» у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок ударів було пошкодження та руйнування обладнання.

