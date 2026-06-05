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Присвятив армії 37 років життя. Згадаймо Володимира Хохленка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Присвятив армії 37 років життя. Згадаймо Володимира Хохленка
Офіцер Генштабу мав інвалідність II групи
колаж: glavcom.ua

Володимир Хохленко проходив службу на командних, штабних та адміністративних посадах у ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Хохленка.

31 травня після боротьби з недугою перестало битися серце Володимира Хохленка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та Солонківську територіальну громаду.

Володимир Хохленко народився 3 листопада 1970 року у Києві. Навчався у середній загальноосвітній школі м. Києва, згодом – у Київському інституті Сухопутних військ, а також у Національній академії оборони України (тепер – Національний університет оборони України імені Івана Черняховського).

Рідні згадують Володимира як щиру, добру, спокійну та дуже відповідальну людину. Він вирізнявся мужністю, завжди підтримував інших, мав активну громадянську позицію та виступав наставником у патріотичному вихованні молоді. Серед захоплень чоловіка були риболовля, подорожі, відпочинок на природі. Він також цікавився зброєю, політикою та любив готувати.

Військовій службі Володимир Хохленко присвятив понад 37 років життя. Він проходив службу на командних, штабних та адміністративних посадах у Збройних силах України. Займався питаннями оборонного планування, міжнародного військового співробітництва та розвитку партнерства України з НАТО. Служив у Генеральному штабі ЗСУ та інших військових органах управління. У 2005 році виконував службові завдання у складі Українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак.

Володимир Хохленко присвятив військовій службі понад 37 років життя
Володимир Хохленко присвятив військовій службі понад 37 років життя
фото: Львівська міська рада

Згодом працював в Управлінні кібербезпеки та електронної боротьби Генштабу ЗСУ. Останні роки служив у військовій частині А5023, де з 2025 року обіймав посаду начальника адміністративного відділу організаційно-планового управління. Через важку службу отримав інвалідність II групи. Нагороджений численними державними та відомчими відзнаками.

Володимира Хохленка поховали на місцевому кладовищі у селі Солонка на Львівщині.

У захисника залишилися дружина, яка в перші дні повномасштабного вторгнення стала до лав територіальної оборони та несла службу на місцевих блокпостах, і діти. Його син Володимир від першого шлюбу сьогодні також боронить Україну на фронті.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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