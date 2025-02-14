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Загинула від рук снайпера через два дні після освідчення. Згадаймо Юлію Пастернак

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинула від рук снайпера через два дні після освідчення. Згадаймо Юлію Пастернак
Юлія була для своїх побратимів і медиком, і вірним другом, і психологом
колаж: glavcom.ua

На сороковий день після загибелі Юлії ворожа куля обірвала і життя її коханого Ігоря

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юлію Пастернак.

За переказами побратимів, 22 квітня Юлія Пастернак (позивний Венера) повзла забрати з лінії вогню важко пораненого українського воїна. На собі мала чіткі розпізнавальні знаки Червоного хреста, проте її вбив ворожий снайпер, порушуючи всі закони ведення війни.

Юлія народилася у Кам'янці Черкаської області 18 липня 1982 року. Закінчила Кременчуцьке медичне училище й 14 років поспіль працювала в рідному місті медиком «швидкої».

«Для мене вона була дуже важливою людиною, я завжди на неї рівнялася. Юля ніколи не боялася перешкод і труднощів. По життю дотримувалася правила: «головне – не панікувати, не плакати». З нею можна було поговорити про будь-що і ніхто про цю розмову не дізнається. Завжди давала хороші поради, незалежно – чи це особисті питання, чи професійні. Вона приходила на роботу, як сонечко, завжди усміхнена, всіх підбадьорювала. Юля часто мені сниться і навіть у снах підказує, як зробити в тій чи іншій ситуації», – згадує колега Юлії Вікторія Кучеренко.

У Кам'янці Юлія популяризувала польську культуру – у 2021 році її було нагороджено подякою Черкаської обласної громадської організації «Польський культурний центр імені Кароля Шимановського» за внесок у розвиток польської культури на Черкащині.

Юлія народилася у Кам'янці Черкаської області
Юлія народилася у Кам'янці Черкаської області
фото з особистого архіву доньки захисниці

Юля Олексіївна жила своїми дітьми: сином Олексієм та донькою Дариною. Її любов до своїх дітей була безмежною. За спогадами знайомих, «мама Юля не вагаючись ні хвилини, віддавала всю себе дітям і будувала їм щасливе, безтурботне дитинство», «Юля завжди бажала для дітей найкращого. Вона ніколи ні на що не скаржилася, як би їй тяжко не доводилось в житті. Не сиділа на одному місці, хотіла досягти більшого. Жила для дітей…».

Рідні згадують, що Юлія, яка виросла в місті музеїв, прагнула побачити увесь світ:

«Мама любила подорожувати, їздити на природу, озеро чи річку, відвідувати місця, де вона ще не була, щоби роздивитись, пізнати щось невідоме і нове, – згадує донька Дарина. – Якось сказала, що ніколи не була у Львові і взагалі на заході України. Ми купили квитки на потяг, зібрались і поїхали. Спершу до Львова, потім у Хуст, а звідти – в маленьке селище Шаян. Каталися велосипедами, їздили на екскурсії до солоного озера, в Ужгород і назад до Львова. І це все лише за п’ять днів. Екскурсії, музеї, нові місця, нові враження, нова інформація».

В листопаді 2020 року Юлія Пастернак підписала контракт зі ЗСУ
В листопаді 2020 року Юлія Пастернак підписала контракт зі ЗСУ
фото з особистого архіву доньки захисниці

У листопаді 2020 року Юлія підписала контракт із ЗСУ. Спершу перебувала у навчальному центрі «Десна», де здобула кваліфікацію бойового медика. Жінку зарахували до 72-ї окремої механізованої бригади «Чорних Запорожців». Вже у 2021 році проходила службу в зоні ООС.

На початку російського вторгнення 72-а бригада дислокувалася в Білій Церкві. Батальйон, у якому воювала Юлія, було перекинуто у Броварський район. Вже з кінця березня бригада звільняла від окупантів Сумщину, а у квітні – Харківщину.

Юлія Пастернак у навчальному центрі «Десна» успішно пройшла курс «Фахова підготовка бойового медика взводу. Домедична допомога в умовах бойових дій» і здобула кваліфікацію бойового медика
Юлія Пастернак у навчальному центрі «Десна» успішно пройшла курс «Фахова підготовка бойового медика взводу. Домедична допомога в умовах бойових дій» і здобула кваліфікацію бойового медика
фото: Кам’янський державний історико-культурного заповідник

На війні жінка примудрялася рятувати, витягуючи з поля бою, бійців, важчих за неї вдвічі, часто під обстрілами артилерії та снайперів. При цьому сама керувала автомобілем, сама вантажила й вивозила поранених.

Юлія була для своїх побратимів і медиком, і вірним другом, і психологом
Юлія була для своїх побратимів і медиком, і вірним другом, і психологом
фото: Кам’янський державний історико-культурний заповідник

Тут, на війні, Юля зустріла свою долю – Ігоря. За два дні до її смерті він освідчився коханій, мріяли одружитися, придбати будинок, стати міцною сім’єю, ростити дітей, багато подорожувати… Та війна внесла свої корективи і завадила здійснитися цим планам.

За переказами побратимів, 22 квітня під час бою біля н.п. Козача Лопань Харківської області Юлія повзла забрати з лінії вогню важко пораненого українського воїна. На собі мала чіткі розпізнавальні знаки Червоного хреста. Проте її вбив ворожий снайпер, порушуючи всі закони ведення війни. Тіло жінки так і не знайшли.

Після смерті Юлії її наречений у листі до доньки Дарини написав: «Донечко, ти як? Неймовірно хвилююся за вас з Олексійком. Ми мусимо триматися, мама цього дуже хоче, і ми її не можемо підвести. Вона тебе дуже сильно любить і завжди буде в наших серцях, у наших думках. Трусить, плачу, але намагаюся зберегти хоча б елементарний порядок у мізках. На душі та серці біль, нічого не можу з цим удіяти. Фізично живий, душею та серцем убитий, але я розумію, що не маю права здаватися, бо в мене є ви. Я вас не залишу, що би там не було! Ти з Олексієм – мій сенс життя, я зроблю все, що в моїх силах, щоб бути поряд з вами і допомагати. Ми її не підведемо, мама завжди буде поряд».

«На сороковий день після загибелі коханої ворожа куля обірвала і життя Ігоря… Він не зміг відпустити її саму туди, за обрій, як пишуть друзі «до голубого Раю»… Клята війна забрала спершу її, а потім і його», – написала науковий співробітник історичного музею Кам’янського державного історико-культурного заповідника Тамара Гордієнко.

Сім’я Олії Пастернак до сьогодні в пошуках того, як забрати її тіло, щоб мати змогу поховати в рідній кам’янській землі
Сім’я Олії Пастернак до сьогодні в пошуках того, як забрати її тіло, щоб мати змогу поховати в рідній кам’янській землі
фото: Кам’янський державний історико-культурний заповідник

За словами Тамари Гордієнко, сім’я Юлії Пастернак до сьогодні в пошуках того, як забрати її тіло, щоб мати змогу поховати у рідній кам’янській землі.

Юлію Пастернак вбив ворожий снайпер, порушуючи всі закони ведення війни
Юлію Пастернак вбив ворожий снайпер, порушуючи всі закони ведення війни
малюнок військовослужбовиці Олени Білозерської

Юлія Олексіївна Пастернак за неодноразову участь у виконанні бойових завдань в зоні АТО нагороджена медаллю «Учасник бойових дій – ветеран війни».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці незалежність війна пам'ять

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