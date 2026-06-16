Яке релігійне свято відзначається 17 червня 2026: традиції та молитва

Свята 17 червня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла

17 червня православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Це свято присвячене братерській вірі, мужності та непохитності трьох перських послів, які прийняли мученицьку смерть за християнські переконання, відмовившись від язичницьких ідолів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла

17 червня православна церква згадує трьох рідних братів – Мануїла, Савела та Ізмаїла, які походили зі знатного перського роду. Їхня мати була таємною християнкою і виховала синів у любові до Єдиного Бога. Згодом брати вступили на військову службу і в IV столітті були відправлені перським царем як дипломатичні посли до римського імператора Юліана Відступника для укладення мирного договору. Під час пишного язичницького свята в Халкідоні іноземні посли відмовилися брати участь у жертвоприношеннях, сміливо оголосивши про свою віру в Христа. Розлючений імператор порушив закон дипломатичної недоторканності, кинув братів до в'язниці та піддав жорстоким катуванням. Незважаючи на страшні муки, святі виявили неймовірну стійкість і були страчені. За переказами, коли тіла мучеників намагалися спалити, стався землетрус, і земля сховала їхні останки, захистивши від наруги.

Молитви дня

О, святі мученики, страстотерпці Христові Мануїле, Савеле та Ізмаїле! До вас ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки, хвороб та бід. Зміцніть нас у вірі, подайте нам силу духу, мужність та терпіння у випробуваннях, щоб ми могли наслідувати ваше праведне життя. Моліть Всемилостивого Господа за мир у наших домівках, спокій в Україні та спасіння наших душ. Амінь

Народні вірування та прикмети

Цей день у народі називали «Мануїл Сонцестій». Наші предки вірили, що прикмети 17 червня можуть передбачити, якою буде погода надалі: