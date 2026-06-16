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Уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації до понад 1,5 ГВт

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації до понад 1,5 ГВт
До кінця 2027 року в Україні планують ввести понад 1,5 ГВт нових потужностей
фото: Reuters

На Дніпропетровщині побудують додаткові 183 МВт нової генерації

Кабінет міністрів розширив обсяг потужностей, які будуть виставлені на другий етап конкурсу з будівництва нової генерації в Україні, з 1322 МВт до 1505 МВт. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, пише «Главком».

Додаткові 183 МВт передбачені для Дніпропетровської області. Рішення ухвалили для посилення надійності електропостачання Дніпровського енерговузла та створення додаткового резерву потужності в одному з прифронтових регіонів.

Крім того, Міненерго створило конкурсну комісію, яка проводитиме відбір проєктів із будівництва нової генерації. Її очолить перший заступник міністра енергетики.

«Наприкінці минулого року завершився перший етап конкурсу. Сумарна потужність прогарантованих бізнесом проєктів становить 78,1 МВт. Для другого етапу ми врахували пропозиції бізнесу та оновили правила. Тепер кожен об’єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт та обов’язково оснащений другим рівнем захисту. Переможець також бере на себе зобов’язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни, а держава забезпечує для цього необхідні стимули та умови», – написав Шмигаль.

Очікується, що всі потужності, передбачені конкурсом, будуть введені в експлуатацію до кінця 2027 року. За словами Шмигаля, розвиток нової генерації стане одним із ключових елементів розбудови розподіленої енергетики та посилення енергетичної безпеки України.

Наприкінці травня 2026 року стало відомо, що уряд запускає конкурс на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей. 

Нагадаємо, Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання.

До слова, Кабінет міністрів ініціює створення національного резерву автономної генерації та спрощення процедур для будівництва й відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури. До резерву увійдуть мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори, а також інше обладнання для підтримки критичної інфраструктури.

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Теги: Міненерго будівництво Денис Шмигаль енергетика Кабмін

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