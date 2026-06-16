Адвокатка Криворучко продовжить захищати обвинуваченого у вбивстві Фаріон

Адвокатці поновили право займатися адвокатською діяльністю

Захисниця обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка – київська адвокатка Лариса Криворучко – поновила право на заняття адвокатською діяльністю. Це сталося після того, як суд заблокував та призупинив дію рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області, інформує «Главком».

Наразі Криворучко повернулася до виконання професійних обов'язків. Вона підтвердила, що продовжує роботу та представлятиме інтереси В'ячеслава Зінченка у судовому залі під час наступних слухань.

«Мені незаконно зупинили адвокатську діяльність. Я подала позов, оскаржила це незаконне рішення до суду. Подала заяву про забезпечення позову і суд задовільнив. Ухвалу суду винесено, ухвалу направлено в суд», – пояснила Кривоучко.

Хронологія та деталі скандалу

Позбавлення ліцензії: 5 червня 2026 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Вінницької області ухвалила рішення зупинити адвокатське свідоцтво Криворучко терміном на один рік (до 5 червня 2027 року) через нібито порушення правил професійної етики під час іншого процесу в Ужгородському міському суді у 2025 році.

5 червня 2026 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Вінницької області ухвалила рішення зупинити адвокатське свідоцтво Криворучко терміном на один рік (до 5 червня 2027 року) через нібито порушення правил професійної етики під час іншого процесу в Ужгородському міському суді у 2025 році. Призначення держзахисника: Через призупинення ліцензії 15 червня суд у Львові був змушений призначити Зінченку безкоштовного державного адвоката, оскільки сам обвинувачений не знав причин відсторонення своєї приватної захисниці.

Через призупинення ліцензії 15 червня суд у Львові був змушений призначити Зінченку безкоштовного державного адвоката, оскільки сам обвинувачений не знав причин відсторонення своєї приватної захисниці. Повернення у процес: Сама Лариса Криворучко назвала рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури «цілеспрямованою кампанією тиску та замовним усуненням від справи». Її юридична команда оперативно оскаржила ухвалу дисциплінарного органу у суді. Суд задовольнив клопотання, повністю зупинивши дію акта комісії до вирішення спору по суті.

Нагадаємо, Лариса Криворучко стала захисницею обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка у квітні 2026 року. Перед цим під час судових дебатів він відмовився від послуг своїх попередніх адвокатів – Ігоря Сулими та Володимира Вороняка.

«Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.