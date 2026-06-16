Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Адвокатка Криворучко продовжить захищати обвинуваченого у вбивстві Фаріон

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Адвокатка Криворучко продовжить захищати обвинуваченого у вбивстві Фаріон
Лариса Криворучко поновила адвокатське свідоцтво
фото: Високий замок

Адвокатці поновили право займатися адвокатською діяльністю 

Захисниця обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка – київська адвокатка Лариса Криворучко – поновила право на заняття адвокатською діяльністю. Це сталося після того, як суд заблокував та призупинив дію рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області, інформує «Главком».

Наразі Криворучко повернулася до виконання професійних обов'язків. Вона підтвердила, що продовжує роботу та представлятиме інтереси В'ячеслава Зінченка у судовому залі під час наступних слухань.

«Мені незаконно зупинили адвокатську діяльність. Я подала позов, оскаржила це незаконне рішення до суду. Подала заяву про забезпечення позову і суд задовільнив. Ухвалу суду винесено, ухвалу направлено в суд», – пояснила Кривоучко.

Хронологія та деталі скандалу

  • Позбавлення ліцензії: 5 червня 2026 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Вінницької області ухвалила рішення зупинити адвокатське свідоцтво Криворучко терміном на один рік (до 5 червня 2027 року) через нібито порушення правил професійної етики під час іншого процесу в Ужгородському міському суді у 2025 році.
  • Призначення держзахисника: Через призупинення ліцензії 15 червня суд у Львові був змушений призначити Зінченку безкоштовного державного адвоката, оскільки сам обвинувачений не знав причин відсторонення своєї приватної захисниці.
  • Повернення у процес: Сама Лариса Криворучко назвала рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури «цілеспрямованою кампанією тиску та замовним усуненням від справи». Її юридична команда оперативно оскаржила ухвалу дисциплінарного органу у суді. Суд задовольнив клопотання, повністю зупинивши дію акта комісії до вирішення спору по суті.

Нагадаємо, Лариса Криворучко стала захисницею обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка у квітні 2026 року. Перед цим під час судових дебатів він відмовився від послуг своїх попередніх адвокатів – Ігоря Сулими та Володимира Вороняка.

«Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон вбивство суд адвокат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурори звернулися до суду з вимогою припинити незаконне використання землі
Верховний Суд повернув Києву земельну ділянку на Жуковому острові, яка належала росіянину
11 червня, 16:18
Суд визнав чоловіка винним у пошкодженні майна та заподіянні легких тілесних ушкоджень
Литовський суд виніс вирок чоловіку, який напав на велосипедиста через проукраїнську символіку
8 червня, 22:03
Чоловік приніс заборонені препарати у залу суду
Киянин передав метадон обвинуваченому просто в залі суду: справу скеровано до суду
8 червня, 16:20
Київський Апеляційний суд розглянув справу поліцейської Анни Дудіної. Київ, 3 червня 2026 року
Теракт у Києві: суд залишив під вартою поліцейську Дудіну
3 червня, 15:27
Колишній мер Одеси Геннадій Труханов
Суд продовжив запобіжний захід для Труханова до серпня
1 червня, 13:36
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до підозрюваних у справі
Хабар за закупівлю дронів: суд арештував посадовця Держприкордонслужби та власника компанії-виробника БпЛА
31 травня, 13:58
Трамп заперечує інформацію приведену статті Wall Street Journal про Епштейна
Трамп повторно подав позов про наклеп проти Wall Street Journal через статтю про Епштейна
29 травня, 05:41
12-річного сина жінка змушувала збирати гроші на вулицях
У Запоріжжі мати продала сина для жебракування: яке покарання отримала
20 травня, 08:27
Euroclear заявив, що не визнає повноваження російського суду у цій справі
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
19 травня, 07:59

Суспільство

Адвокатка Криворучко продовжить захищати обвинуваченого у вбивстві Фаріон
Адвокатка Криворучко продовжить захищати обвинуваченого у вбивстві Фаріон
Уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації до понад 1,5 ГВт
Уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації до понад 1,5 ГВт
Загинув під час прориву колони російської техніки. Згадаймо Максима Данилова
Загинув під час прориву колони російської техніки. Згадаймо Максима Данилова
В Україні похолодає і дощитиме: погода на 16 червня 2026 року
В Україні похолодає і дощитиме: погода на 16 червня 2026 року
16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 16 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 червня 2026: традиції та молитва

Новини

Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua