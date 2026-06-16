Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Загинув під час прориву колони російської техніки. Згадаймо Максима Данилова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Загинув під час прориву колони російської техніки. Згадаймо Максима Данилова
Максиму Данилову назавжди 42 роки
колаж: glavcom.ua

Максим Данилов пішов на війну серед перших

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Данилова.

Старший лейтенант Максим Данилов на псевдо Даня загинув 16 березня 2022 року під час бойового завдання в Маріуполі на Донеччині. Воїну назавжди 42 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал». 

Максим народився в Краматорську Донецької області. Опанував спеціальність інженера-економіста у місцевому економіко-гуманітарному інституті. Дуже любив тварин, товаришував з усіма: птахами, плазунами, черепахами, їжаками, собаками, котами, ящірками, лисами, кіньми. Любив збирати гриби.

«Ліс – то була його стихія. Гори та море – його родичі, вони мали спільну мову», – розповіла мати Тетяна.

Максим пішов на війну серед перших: спочатку служив у добровольчому батальйоні «Донбас», а з 30 квітня 2015 року уклав контракт з «Азовом».

Максим Данилов пішов на війну серед перших
Максим Данилов пішов на війну серед перших
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Завжди ретельно вибирав собі товаришів, котрим довіряв думки та погляди. Захоплення військовою технікою, видами зброї, а також заняття спортом дуже стали йому у пригоді під час бойових завдань. Охоче передавав досвід побратимам та товаришам, навіть коли перебував у короткотривалих відпустках вдома, – розповіла Тетяна. – Одного разу на моє питання по службі відповів: «Сказати правду не можу, а говорити неправду не буду». Відтоді ми цю тему не обговорювали ніколи».

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максим знаходився на базі підрозділу. З матір’ю спілкувався лише в SMS і короткими відео. Двічі воїнові вдалося зателефонувати – 7 та 13 березня. Під час останньої розмови, яка тривала кілька хвилин, боєць немов прощався: «У мене все добре, не хвилюйся, ми обов’язково переможемо. Бережи себе», – сказав він матері. Того дня Максим підбив російський бронеавтомобіль «Тигр» із ручного протитанкового гранатомета РПГ-7.

«Даня – максимально позитивна, відкрита, щира і дуже приємна людина. Був відданим, вірним підрозділу, справі та ідеї, – поділився побратим Сток. – Відмінний командир роти. А ще Даня офігенно стріляв з РПГ. Він був другом нашого взводу розвідки. Тому, коли почалися бої в Маріуполі й бійців бойової спецпідготовки відряджали до підрозділів, Даня доєднався до нас. Він виходив на позиції, палив ворожу техніку, стріляв по противниках. І все це робив з посмішкою на обличчі. Загинув під час прориву колони російської техніки: Даню смертельно поранило осколком від танкового снаряда. Тіло побратими евакуювали, але, на жаль, не змогли поховати. Загибель Дані – велика втрата класної людини та професіонала».

За життя Максима нагородили пам'ятним знаком «Захисник Маріуполя», відзнакою Президента «За участь в АТО», нагрудним знаком НГУ «За доблесну службу», відомчою заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя» та нагрудним знаком МВС «За відвагу в службі», а вже посмертно – і орденом «За мужність» III ступеня.

«Я щиро пишаюся своїм мужнім, надійним, чесним, хоробрим героєм, справжнім воїном, захисником своєї Батьківщини! Ти лишив дуже теплі спогади в душах товаришів і знайомих, які й наразі тримають зі мною зв'язок. Світла тобі пам'ять, синку, велика надія, що ми зможемо тебе поховати з честю», – сказала мати захисника.

У воїна залишилися мама Тетяна, похресниця Варвара, її родина, а також інші рідні та близькі. Чотирилапий друг захисника, американський стафф Тіт, тепер живе з друзями захисника в Краматорську.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 29 травня російський «шахед» прилетів у житловий будинок у Румунії
НАТО провалило тест Путіна
29 травня, 15:49
Росія вдарила дроном по музею імені Лазаревського в Конотопі
У Конотопі російський дрон знищив краєзнавчий музей імені Лазаревського (фото)
20 травня, 12:09
Російська біржа відреагувала падінням на риторику Кремля щодо Києва
Кремль догрався. Біржа РФ обвалилася після заяв про удари по Києву
26 травня, 08:48
Уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки Донецької області
Генштаб підтвердив ураження командних пунктів окупантів
26 травня, 11:41
Пожежа у будинку після атаки БпЛА
Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав російський дрон
29 травня, 06:20
РФ намагається провести заміну свого наступального угруповання, зокрема на Гуляйпільському напрямку
Ворог змінює війська на півдні. Сили оборони попередили про загрозу літнього наступу
1 червня, 14:15
Реальні показники на фронті суперечать впевненості Кремля у швидкому захопленні регіону
Путін досі вірить у захоплення Донбасу, попри провал наступу РФ – ISW
29 травня, 10:45
Окупанти завдали удару БпЛА по передмістю обласного центру
У Запоріжжі російський дрон убив водія маршрутки
7 червня, 08:42
Станом на зараз інформації щодо постраждалих не надходило
Дрони атакували Полтавський район, пошкоджено підприємство
6 червня, 22:02

Суспільство

Загинув під час прориву колони російської техніки. Згадаймо Максима Данилова
Загинув під час прориву колони російської техніки. Згадаймо Максима Данилова
В Україні похолодає і дощитиме: погода на 16 червня 2026 року
В Україні похолодає і дощитиме: погода на 16 червня 2026 року
16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 16 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 червня 2026: традиції та молитва
«Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі деяких приміських поїздів
«Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі деяких приміських поїздів
Росія запустила новий фейк про мігрантів в Україні
Росія запустила новий фейк про мігрантів в Україні

Новини

Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
14 червня, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua