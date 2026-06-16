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Літній туристичний сезон: прикордонники розповіли, як уникнути черг на кордоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Літній туристичний сезон: прикордонники розповіли, як уникнути черг на кордоні
Від початку червня через західні кордони України на в'їзд та виїзд вже прослідували понад 1 млн громадян
фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники порадили, які пункти пропуску обирати для швидшого перетину кордону

З початком літнього туристичного сезону у пунктах пропуску західного кордону спостерігається зростання пасажиропотоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Прикордонники наголошують, що упродовж літнього періоду кількість подорожніх може збільшитися до 20%.

«Від початку червня через західні кордони України на в'їзд та виїзд вже прослідували понад 1 млн громадян і більше 200 тис. транспортних засобів. Наразі фіксується перевага виїзду з України над в'їздом, що є прогнозованим явищем у період літніх відпусток», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше навантаження в літній період припадає на пункти пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині», «Ужгород», «Чоп (Тиса)», «Лужанка» та «Порубне». Водночас для швидшого перетину кордону прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску: «Угринів», «Нижанковичі», «Смільниця», «Малий Березний», «Дзвінкове», «Косино», «Красноїльськ», «Дяківці», «Кельменці» та «Сокиряни».

«Також, щоб уникнути тривалого очікування, варто планувати перетин кордону у ранкові або пізні вечірні години», – наголосила ДПСУ.

Нагадаємо, з 15 червня 2026 року Польща повністю зупинила пропуск пасажирських автобусів з України через популярний пункт пропуску «Шегині – Медика». Обмеження діятимуть щонайменше до листопада 2027 року.

Тимчасова заборона на рух пасажирського транспорту пов'язана з початком масштабних ремонтних робіт. Польські служби оновлюватимуть автобусну смугу руху на в'їзд до своєї країни. Очікується, що ремонт триватиме майже півтора року.

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Теги: Держприкордонслужба кордон прикордонники

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