Боронив Україну на південно-слобожанському напрямку. Згадаймо Юрія Івлєва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рідні згадують Юрія Івлєва як людину з великим серцем і щирою душею
У 2023 році Юрій Івлєв став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Івлєва.

16 серпня 2025 року загинув захисник України зі Львівщини Юрій Івлєв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Юрій Івлєв народився 6 травня 1989 року у селі Малі Підліски Львівської області. Навчався у загальній середньоосвітній школі І – III ступенів селища Запитів Новояричівської селищної ради Львівської області. 

Працював у будівельній сфері на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Юрій був людиною з великим серцем і щирою душею. Захоплювався футболом, умів радіти простим речам і щиро ділився теплом з тими, хто був поруч. Його доброта, уважність до інших і готовність завжди прийти на допомогу назавжди залишаться у пам’яті тих, хто його знав і любив.

У 2023 році Юрій Івлєв став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2023 році Юрій Івлєв став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив суверенітет та територіальну цілісність України на південно-слобожанському напрямку в складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сухопутних військ Збройних сил України.

Життя воїна обірвалося 16 серпня 2025 року.

Чин похорону Юрія Івлєва відбувся 25 серпня в Храмі Преображення Господнього УГКЦ (с. Малі Підліски). Поховали захисника на місцевому цвинтарі. 

У захисника України залишився брат. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

