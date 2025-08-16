Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна

На думку Цезаря, Україні необхідно продовжувати атаки на російські нафтопереробні заводи

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» із позивним Цезар назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна в Україні. Як інформує «Главком», свої думки він висловив у інтерв’ю Яніні Соколовій.

Перш за все, вважає Цезар, необхідно тримати противника на фронті.

«Ми не можемо завдати противнику поразки на фронті, тому що не володіємо таким ресурсом. У нас немає тисяч танків, артилерійських стволів, десятків мільйонів снарядів і величезної кількості підготованої піхоти. Наше завдання – його стримувати та змусити платити великою кров’ю за кожен метр просування вперед», – пояснив військовий.

Також, на думку Цезаря, Україні необхідно продовжувати атаки на російські нафтопереробні заводи, військові підприємства та логістичні вузли. 

«Усе це підточує воєнну машину, і не лише. Якщо прилітає дрон у якийсь нафтопереробний завод, це удар не по абстрактним людям, не просто знищення кількох тонн палива. Це удар по тим, не кому стоїть путінська система, – по олігархам. Тому що все це комусь належить», – підсумував військовий.

Крім того, Цезар додав, що не може прогнозувати тривалість війни, але упевнений, що ми побачимо падіння путінського режиму. 

Легіон «Свобода Росії» сформовано у березні 2022 року з колишніх військовослужбовців збройних сил РФ, росіян-добровольців, що перейшли на сторону України. Входить до Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Раніше бійці підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Легіон «Свобода Росії» влаштували успішну засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу «Ахмат» поблизу села Велика Білозерка.

Також російські добровольці завдали ударів по Бєлгороду у відповідь за атаку Москви на Київ.

Крім того, у Пермському краї бійці опору легіону «Свобода Росії» спалили кілька одиниць військової техніки на російському аеродромі.

Читайте також:

Теги: добровольці військові путін війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саміт Путіна і Трампа тривав дві години 45 хвилин
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
Сьогодні, 02:36
Трамп каже, що зустрінеться з Зеленським та Путіним
Трамп анонсував «трьохсторонню зустріч»
Сьогодні, 01:53
Трамп розглядає зустріч як ознайомчу розмову без конкретних домовленостей
CNN розкрив подробиці місця зустрічі Трампа та Путіна
13 серпня, 04:10
Лідери ЄС зробили спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Лідери ЄС зробили спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
10 серпня, 02:21
РФ та США погодили зустріч Путіна та Трампа найближчими днями
РФ та США погодили зустріч Путіна та Трампа найближчими днями
7 серпня, 11:07
Про те, що Горін звільнився з колонії та вирушив на війну, стало відомо у листопаді 2023 року. Ймовірно, диктатор РФ Володимир Путін помилував його
ЗСУ ліквідували канібала, який був тричі засудженим за вбивства у Росії
3 серпня, 13:56
Запросіть президента Дональда Трампа до Києва
Чому Трампу варто приїхати у Київ вже зараз
1 серпня, 11:45
Голова МЗС РФ заявив, що його країна вперше за свою історію самотужки воює проти всього Заходу
Лавров бідкається, що РФ веде війну проти Заходу нібито без союзників
28 липня, 15:34
Оперативна картина фронту: що відбувається на ключових напрямках
Окупанти на межі відступу на Сумщині. Огляд з фронту
18 липня, 13:05

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 17 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 17 серпня: традиції та молитви
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна
Пасажир поскаржився на умови у вагоні першого класу та отримав емоційну відповідь від «Укрзалізниці»
Пасажир поскаржився на умови у вагоні першого класу та отримав емоційну відповідь від «Укрзалізниці»
Поляк поїхав провідати могилу подруги та опинився у зоні бойових дій
Поляк поїхав провідати могилу подруги та опинився у зоні бойових дій
За два дні ДТЕК повернув світло майже 30 тисячам родин після обстрілів
За два дні ДТЕК повернув світло майже 30 тисячам родин після обстрілів
«Дія» тимчасово призупинила роботу послуги «єВідновлення»
«Дія» тимчасово призупинила роботу послуги «єВідновлення»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
8258
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
5655
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
2901
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2623
Переговори Трампа та Путіна: головні тези

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Сьогодні, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua