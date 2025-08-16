Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна

На думку Цезаря, Україні необхідно продовжувати атаки на російські нафтопереробні заводи

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» із позивним Цезар назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна в Україні. Як інформує «Главком», свої думки він висловив у інтерв’ю Яніні Соколовій.

Перш за все, вважає Цезар, необхідно тримати противника на фронті.

«Ми не можемо завдати противнику поразки на фронті, тому що не володіємо таким ресурсом. У нас немає тисяч танків, артилерійських стволів, десятків мільйонів снарядів і величезної кількості підготованої піхоти. Наше завдання – його стримувати та змусити платити великою кров’ю за кожен метр просування вперед», – пояснив військовий.

Також, на думку Цезаря, Україні необхідно продовжувати атаки на російські нафтопереробні заводи, військові підприємства та логістичні вузли.

«Усе це підточує воєнну машину, і не лише. Якщо прилітає дрон у якийсь нафтопереробний завод, це удар не по абстрактним людям, не просто знищення кількох тонн палива. Це удар по тим, не кому стоїть путінська система, – по олігархам. Тому що все це комусь належить», – підсумував військовий.

Крім того, Цезар додав, що не може прогнозувати тривалість війни, але упевнений, що ми побачимо падіння путінського режиму.

Легіон «Свобода Росії» сформовано у березні 2022 року з колишніх військовослужбовців збройних сил РФ, росіян-добровольців, що перейшли на сторону України. Входить до Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Раніше бійці підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Легіон «Свобода Росії» влаштували успішну засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу «Ахмат» поблизу села Велика Білозерка.

Також російські добровольці завдали ударів по Бєлгороду у відповідь за атаку Москви на Київ.

Крім того, у Пермському краї бійці опору легіону «Свобода Росії» спалили кілька одиниць військової техніки на російському аеродромі.