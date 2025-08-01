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Допомагала ДРГ готувати прорив: колишня медсестра із Сум отримала підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Допомагала ДРГ готувати прорив: колишня медсестра із Сум отримала підозру
Для проведення розвідки жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість
фото: СБУ

Підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення

Колишня медсестра із Сумської області підозрюється в підготовці прориву диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) РФ у напрямку Сум. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Слідство встановило, що жінку ворог завербував через Телеграм-канали. Головним завданням агентки була розвідка прикордонних районів області: встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України.

«Ворог планував використати цю інформацію для підготовки «прорирів» лінії фронту. Зокрема, рашисти шукати «слабкі місця» та «сліпі зони» Сил оборони, щоб зайти до них у тил та закріпитися на нових позиціях до підходу основних сил противника», – йдеться в повідомленні.

Розслідування встановило, що для проведення розвідки жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала військові об’єкти. Зібрані дані, у вигляді фото та відео з відмітками об’єктів на карті, агентка передавала куратору через месенджер.

Допомагала ДРГ готувати прорив: колишня медсестра із Сум отримала підозру фото 1

Зазначається, що контррозвідка СБУ завчасно викрила фігурантку і задокументувала кожен крок її співпраці з окупантами. Також Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони в цьому районі. На фінальному етапі спецоперації агентку затримали «на гарячому», коли вона знімала прикордонний міст для «проходу» російських ДРГ.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що агенти РФ готували теракти в чотирьох областях: серед підозрюваних школярка з Полтавщини.

До цього на Хмельниччині було затримано агентку ФСБ, яка наводила ракети РФ та готувала теракти.

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Теги: російські агенти СБУ війна росія окупанти

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