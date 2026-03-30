Провів 161 день на позиціях: побратими зустріли воїна з улюбленим тортом (відео)

«Це перший торт після «відрядження». Шоколадний. Я люблю шоколадний», – сказав український воїн

Український військовий повернувся до свого підрозділу після 161 дня на позиціях. Побратими зустріли його з улюбленим тортом. Про це йдеться на сторінці 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике Поле», пише «Главком».

Бійці вирішили зробити невеликий сюрприз для побратима після тривалого перебування на передовій. Вони заздалегідь купили торт, який він любить.

«Це перший торт після «відрядження». Шоколадний. Я люблю шоколадний», – сказав український воїн.

