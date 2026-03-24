США передали Ірану мирний план із 15 пунктів для припинення війни

glavcom.ua
Аліна Самойленко
Окремим пунктом в документі стоїть питання розблокування морських шляхів в Ормузькій протоці

Адміністрація Дональда Трампа активізувала дипломатичні зусилля, щоб знайти вихід із масштабного конфлікту на Близькому Сході, який триває вже четвертий тиждень. Як стало відомо The New York Times від поінформованих джерел, Сполучені Штати передали Тегерану через Пакистан стратегічний план завершення війни, що складається з 15 пунктів. Цей крок відображає прагнення Білого дому зупинити бойові дії, які вже спричинили серйозні економічні потрясіння у світі. Про це пише «Главком».

Хоча повний зміст документа не розголошується, відомо, що він стосується обмеження іранських програм балістичних ракет та ядерних розробок. Окремим пунктом стоїть питання розблокування морських шляхів в Ормузькій протоці, контроль над якою з боку Ірану призвів до різкого стрибка цін на енергоносії. Поки що невідомо, чи підтримав ці пропозиції Ізраїль, чиї збройні сили продовжують удари по іранських об'єктах паралельно з американською операцією «Епічна лють».

Ключову роль посередника у перемовинах відіграє Пакистан, зокрема його головнокомандувач армії фельдмаршал Саїд Асім Мунір, якого Дональд Трамп називає своїм «улюбленим фельдмаршалом». Пакистанська сторона вже заявила про повну готовність прийняти учасників конфлікту на своїй території для проведення прямих переговорів. До процесу також долучилися Єгипет і Туреччина, які закликають Тегеран до конструктивного діалогу.

Водночас ситуація всередині іранського керівництва залишається критичною. Після ліквідації верховного лідера аятоли Алі Хаменеї в перший день війни, у країні панує управлінський хаос, а високопосадовці побоюються особистих зустрічей через загрозу нових бомбардувань. Попри це, сам факт висунення мирного плану свідчить про те, що Вашингтон наразі готовий до переговорів із нинішнім іранським режимом, розраховуючи на його максимальне ослаблення та поступливість.

Раніше Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом. 

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.

