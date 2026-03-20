Досвід роботи портів України під вогнем зацікавив Близький Схід

Порти України під ударами стали моделлю для інших країн

Країни Затоки вивчають українські рішення на тлі загроз судноплавству та атак у регіоні

Українські порти, які продовжують працювати в умовах війни, викликали інтерес у країн Близького Сходу, що стикаються з новими безпековими викликами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал Der Spiegel.

Як зазначає видання, попри блокаду, мінування акваторій та регулярні атаки з боку Росії, українська портова інфраструктура змогла адаптуватися і забезпечити стабільну роботу.

«Наші міжнародні партнери зараз дуже цікавляться нашим досвідом… Досвід, який ми отримали тут, в Україні, не має аналогів», – зазначив голова Асоціації українських портів Дмитро Барінов.

Зокрема, українські напрацювання вивчають портові оператори Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів на тлі зростання загроз судноплавству в Ормузькій протоці.

Як нагадує видання, на початку повномасштабної війни Росія фактично заблокувала частину Чорного моря, через що близько 130 суден залишилися в українських портах, а експорт мільйонів тонн зерна був зупинений.

У 2022 році за посередництва ООН і Туреччини вдалося укласти «зернову угоду», яка частково відновила судноплавство. Після виходу Росії з домовленостей Україна змогла налагодити альтернативний морський маршрут.

Із літа 2023 року функціонує український зерновий коридор, що проходить ближче до узбережжя та дозволяє продовжувати експорт. Водночас робота портів відбувається в умовах постійної загрози. Для мінімізації ризиків запроваджено суворі правила руху суден, обмежено час заходу та виходу, а також змінено систему комунікацій через загрозу кібератак.

«Обробка суден нині відбувається за суворішими правилами. Українські військові перевіряють судна за 10-12 морських миль від порту. Вхід і вихід здійснюється у визначені часові вікна. Судна більше не можуть стояти на якорі тижнями, як це було до війни. Після масштабних хакерських атак частину комунікації перевели навіть на факси», – йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що загрозу морських мін частково стримують за допомогою спеціальних бар’єрів, а для захисту персоналу використовують мобільні укриття. Під час повітряних тривог роботу портів зупиняють.

