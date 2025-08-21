Загинув, знищуючи ворожий ЗРК біля острова Зміїний. Згадаймо Героя України Юрія Красильнікова

26 червня 2022 року Красильніков як штурман літака Су-24 виконав бойове завдання біля острова Зміїний, але на базу не повернувся...

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Героя України Юрія Красильнікова.

Юрій Миколайович Красильніков – український льотчик, майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився в ході російського вторгнення в Україну, загинув 26 червня 2022 року у Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бригади тактичної авіації.

Народився Юрій Крисильніков 14 листопада 1975 року у російському місті Тамбов. У 1982 році пішов до школи №9 у місті Стрий Львівської області, яку закінчив у 1992 році. З 1993 по 1997 рік навчався у Харківському інституті льотчиків Військово-повітряних сил.

З 2014 року Красильніков активно брав участь в АТО, згодом – в ООС фото з відкритих джерел

З 1997 року служив у місті Коломия, Івано-Франківської області. У 2004 році переведений до Старокостянтинова. З 2005 року – у складі 7-ї бригади тактичної авіації, де обіймав посади старшого штурмана, штурмана ланки, начальника розвідки штабу.

З 2014 року активно брав участь в АТО, згодом – в ООС. Здійснював бойові вильоти, був багаторазово нагороджений відзнаками Міністерства оборони України.

Під час російського вторгнення в Україну у 2022 році Красильніков служив у складі бригади винищувачів. Він був штурманом бомбардувальника Су-24, виконував бойові завдання в найскладніших умовах.

Перший бойовий виліт після початку повномасштабного війни здійснив 28 березня 2022 року – удар по скупченню боєприпасів противника біля Маріуполя. Надалі виконував завдання з ураження живої сили та техніки ворога в районах Калинівки, заводів, Білогірки, Санжійки, Високопілля.

25 червня екіпаж у складі полковника Матюшенка та майора Красильнікова здійснив вдалий виліт з ураженням техніки противника. Уже наступного дня вони вирушили на наднебезпечне завдання – удар по ворожому ЗРК «Панцир», що був приховано розташований на острові Зміїний.

Вранці 26 червня 2022 року як штурман літака Су-24 під командуванням полковника Михайла Матюшенка Юрій Красильніков виконував бойове завдання біля острова Зміїний. Після вдалого знищення ворожого зенітно-ракетного комплексу «Панцир» на острові Зміїний, їхній літак був уражений ворожими засобами ППО та впав у акваторії Чорного моря поблизу острова.

Під час російського вторгнення в Україну в 2022 році Красильніков служив у складі 40-ї бригади тактичної авіації Збройних Сил України фото: 7-а бригада тактичної авіації імені Петра Франка

Згодом тіло загиблого Михайла Матюшенка знайшли в Болгарії, тіло Юрія Красильнікова досі не знайдено. Місцем загибелі пілота вважається акваторія Чорного моря поблизу острова Зміїний.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету, Указом Президента України полковнику Михайлу Юрійовичу Матюшенку та майору Юрію Миколайовичу Красильнікову присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Юрію Миколайовичу Красильнікову присвоєно звання Герой України фото: Лана Борисова/Facebook

6 серпня 2023 року під час урочистостей з нагоди Дня Повітряних Сил ЗСУ Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди родинам загиблих Героїв.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.