ISW: Точні умови пропозиції Путіна залишаються незрозумілими

Офіційні особи США неодноразово заявляли, що Путін пропонував вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на решту Донецької області

ISW: Умови пропозиції Путіна про мир залишаються незрозумілими через плутанину у звітах

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що точні умови «мирної пропозиції» російського диктатора Володимира Путіна залишаються незрозумілими через суперечливі заяви представників адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.

За даними ISW, офіційні особи США неодноразово надавали різні версії пропозицій. Спочатку повідомлялося, що Путін нібито запропонував вивести російські війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на решту території Донецької області. Однак пізніше цю інформацію було скориговано – мова йшла лише про «замороження» лінії фронту на цих територіях. Крім того, були й інші повідомлення, що Путін пропонував вивести війська з Сумської та Харківської областей.

Єдина умова, яка згадується у всіх звітах щодо позиції Путіна, – це вимога до України вивести свої війська з решти Донецької області. Зазначається, що всі варіанти цих «мирних пропозицій» були б вигідними для Росії та невигідними для України.

До слова, російські чиновники вимагають, щоб Україна поступилася стратегічно важливою неокупованою територією в Донецькій області, при цьому не пропонуючи нічого натомість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, російська пропозиція передбачає, що Україна відмовиться від критично важливої оборонної позиції, яку Росія наразі не може швидко захопити, в обмін на відсутність будь-яких поступок з російського боку.

Аналітики зазначають, що точні умови пропозиції Путіна залишаються неясними, але представники адміністрації Трампа, зокрема спецпосланець США Стів Віткофф, представили чотири різні варіанти умов.

Фортечний пояс складається з чотирьох великих міст і кількох населених пунктів вздовж траси Н-20 Костянтинівка-Слов’янськ, довжиною близько 50 км. Протягом останніх 11 років Україна зміцнювала оборонні позиції у цих містах.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи журналістам свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним, двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з очільником Кремля у Росії.

А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.