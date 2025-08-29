Президент назвав ключові блоки гарантій безпеки для України

Президент: Перший трек – вітчизняне виробництво, дрони, технології

Президент Володимир Зеленський визначив три ключові складові, що повинні лягти в основу безпекових гарантій для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг глави держави.

«Всіх деталей щодо компонентів гарантій безпеки не скажу. Вважаю, що наступні блоки важливі для України. Перший – це наша армія», – зазначив президент, додавши, що першочерговим завданням є забезпечення стабільного фінансування особового складу ЗСУ.

Зеленський наголосив: «Перший трек – вітчизняне виробництво, дрони, технології тощо. Другий трек – європейське виробництво, ППО, артилерія. Третій трек – американська зброя», – йдеться у заяві.

Зеленський зазначив, що другим важливим елементом є система партнерських зобов’язань, покликана компенсувати відсутність повноправного членства України в НАТО.

За словами президента, третій блок гарантій безпеки стосується санкційної політики. Зеленський наголосив, що санкції мають бути невід’ємною частиною гарантій безпеки та системи реагування на потенційні загрози, адже питання безпеки стосується не лише оборони, але й стримування агресора.

Окремо глава держави наголосив на необхідності використання російських активів для відновлення України. «Руські активи мають працювати на відновлення нашої держави: енергетика, зв'язок. Це також частина наших гарантій безпеки», – додав він.

Як відомо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

Також міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають «фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО». За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.

До слова, американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі.

Зокрема, італійська пропозиція щодо гарантій безпеки для України, яка базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів союзників. Таку заяву зробила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.