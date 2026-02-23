Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Максима Нікітюка

Восени 2023 року Максим Нікітюк добровільно приєднався до лав Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Нікітюка.

34-річний солдат Максим Нікітюк загинув 2 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Максим Нікітюк народився 21 січня 1992 року у Рівному. Навчався у 15-й, 11-й та 4-й школах, згодом вступив до Рівненського професійного ліцею. Після навчання працював у різних містах України, здебільшого був різноробочим. Восени 2023 року добровільно приєднався до лав Збройних сил України.

«У Максима була депресія: раніше померла його дружина, а рік тому – молодший брат. Він важко переносив ці втрати, додалися проблеми зі здоров’ям. Але це було його свідоме рішення – піти захищати країну. Під час служби отримав поранення, однак повернувся на фронт попри всі труднощі. Максим був добрим, щедрим, безвідмовним у допомозі друзям. Він не звик розповідати про свої проблеми – тримав усе в собі. У вільний час полюбляв читати книги та займатися спортом, відпочивати на природі», – розповіла мама захисника.

Восени 2023 року Максим Нікітюк добровільно приєднався до лав Збройних сил України фото: Рівненська міська рада/Facebook

Поховали військовослужбовця 20 лютого 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

Траурний портрет захисника Максима Нікітюка фото: Рівненська міська рада/Facebook

Прощання із захисником Максимом Нікітюком фото: Рівненська міська рада/Facebook

У Максима Нікітюка залишилися батьки та бабуся.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.