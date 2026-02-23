Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Максима Нікітюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Максима Нікітюка
Захиснику України солдату Максимові Нікітюку назавжди 34
колаж: glavcom.ua

Восени 2023 року Максим Нікітюк добровільно приєднався до лав Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Нікітюка.

34-річний солдат Максим Нікітюк загинув 2 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.  

Максим Нікітюк народився 21 січня 1992 року у Рівному. Навчався у 15-й, 11-й та 4-й школах, згодом вступив до Рівненського професійного ліцею. Після навчання працював у різних містах України, здебільшого був різноробочим. Восени 2023 року добровільно приєднався до лав Збройних сил України.

«У Максима була депресія: раніше померла його дружина, а рік тому – молодший брат. Він важко переносив ці втрати, додалися проблеми зі здоров’ям. Але це було його свідоме рішення – піти захищати країну. Під час служби отримав поранення, однак повернувся на фронт попри всі труднощі. Максим був добрим, щедрим, безвідмовним у допомозі друзям. Він не звик розповідати про свої проблеми – тримав усе в собі. У вільний час полюбляв читати книги та займатися спортом, відпочивати на природі», – розповіла мама захисника.

Восени 2023 року Максим Нікітюк добровільно приєднався до лав Збройних сил України
Восени 2023 року Максим Нікітюк добровільно приєднався до лав Збройних сил України
фото: Рівненська міська рада/Facebook

34-річний солдат Максим Нікітюк загинув 2 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Поховали військовослужбовця 20 лютого 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

Траурний портрет захисника Максима Нікітюка
Траурний портрет захисника Максима Нікітюка
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Максимом Нікітюком
Прощання із захисником Максимом Нікітюком
фото: Рівненська міська рада/Facebook

У Максима Нікітюка залишилися батьки та бабуся.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компліменти Мікеланджело та животу Орбана. Підсумки Мюнхена-2026
Компліменти Мікеланджело та животу Орбана. Підсумки Мюнхена-2026 Тема тижня
15 лютого, 19:00
Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
9 лютого, 13:11
Ален Берсе наголосив на неприпустимості атак на цивільні об'єкти
Генсек Ради Європи відвідав пошкоджену російськими атаками ТЕЦ у Києві (фото)
18 лютого, 15:58
У судовому засіданні обвинувачена не визнала вину і пояснила, що спілкувалася з приятелем, якого знає близько 20 років
У Києві жінка потрапила під суд через сказану телефоном необережну фразу
24 сiчня, 19:15
У поїзді перебувало понад 155 пасажирів
Харківщина: загинуло четверо людей через удар РФ по пасажирському поїзду (оновлено)
27 сiчня, 21:55
Генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав неприйнятними аргументи РФ про «самовизначення Донбасу»
Питання Криму та Донбасу. Генеральний секретар ООН вказав на два важливі моменти
30 сiчня, 09:01
Загалом в Донецькій області продовжує працювати 11 відділень Приватбанку
Приватбанк закрив відділення у Дружківці на Донеччині
2 лютого, 06:37
Чеський прем’єр висловив сподівання, що війна в Україні скоро закінчиться
Прем’єр Чехії назвав політика, через якого війна в Україні не закінчилася 2022 року
7 лютого, 21:48
фото: Ян Доброносов/Facebook
Галущенко розказав, що робив в арештованому маєтку ексміністра-втікача у центрі Києва
18 лютого, 15:13

Суспільство

Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Максима Нікітюка
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Максима Нікітюка
В окупованому Луганську почалася нова хвиля «націоналізації» майна
В окупованому Луганську почалася нова хвиля «націоналізації» майна
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ
Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ
«Наказу йти на штурм не було». Музейники розповіли, що свідчив Парубій про розстріли на Інститутській
«Наказу йти на штурм не було». Музейники розповіли, що свідчив Парубій про розстріли на Інститутській
Яке релігійне свято відзначається 23 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 лютого 2026: традиції та молитва

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua