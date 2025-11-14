Головна Країна Події в Україні
РФ атакувала два райони на Дніпропетровщині

Наталія Порощук
Наталія Порощук
РФ атакувала два райони на Дніпропетровщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок атаки немає загиблих і постраждалих

У ніч проти 14 листопада російські терористи вдарили по Дніпропетровщині. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко відзвітував про наслідки, передає «Главком».

«Агресор атакував Петропавлівську громаду Синельниківського району безпілотниками. Виникла пожежа, понівечена інфраструктура. Бив і по Нікопольщині, застосовуючи артилерію та FPV-дрони. Потерпали Нікополь, Мирівська і Покровська громади», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки немає загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, у Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинули люди, десятки мешканців столиці отримали травми. Місцеві пабліки вже опублікували перші кадри з місць влучань.

До слова, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

Зокрема, у ніч проти 14 листопада країна-терорист масовано атакувала Київщину ракетами та дронами, тривога тривала понад п'ять годин. «На жаль, унаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них – дитина семи років», – повідомив голова КОВА.

