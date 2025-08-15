Боронив Україну з 2015 року. Згадаймо Олега Кузя

Воїн боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому, Луганському та Південно-Слобожанському напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Кузя.

Життя захисника України Олега Кузя обірвалося 12 серпня 2025)року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Олег Кузь народився 8 серпня 1971 року у Львові. Навчався у ліцеї №46 імені В'ячеслава Чорновола та у ліцеї імені Василя Симоненка Львівської міської ради. Згодом здобув професію слюсаря-інструментальника у Технічному фаховому коледжі Національного університету «Львівська політехніка» (колишнє Вище професійно-технічне училище-Львівський технічний коледж).

Після проходження строкової військової служби Олег Кузь працював водієм на дочірньому підприємстві «Львівський хлібзавод № 5» та мав власне виробництво з пошиття взуття.

Зі слів родини, захоплювався кулінарією, умів майстерно виконувати будь-яку роботу, був безстрашним, щирим у спілкуванні, товариським та мав багато вірних друзів.

У 2015 році був учасником АТО у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олег Кузь добровільно став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому, луганському та південно-слобожанському напрямках у лавах 115-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ Збройних сил України та 156-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України. Життя захисника України обірвалося 12 серпня 2025 року.

Нагороджений відзнаками президента України «За участь в антитерористичній операції», медаллю «Захиснику Вітчизни» та відзнакою Міністерства оборони України медаллю «За поранення».

Поховали захисника 14 серпня на кладовищі у селі Сокільники біля Львова.

В Олега Кузя залишилися дві доньки, дружина та сестра з родиною.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.