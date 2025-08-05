На кордоні РФ та Грузії п'ятеро українців оголосили голодування

Серед вимог голодуючих – допустити до них українського консула, пояснити причини затримання, надати можливість залишити територію Грузії або звернутися по міжнародний захист

П’ятеро громадян України, які перебувають у підвальному приміщенні прикордонного пункту пропуску «Даріалі» на кордоні між Грузією та Росією, оголосили безстрокове голодування. Про це розповів один із них, Сергій Ларко, у коментарі виданню «Ехо Кавказу», повідомляє «Главком».

За словами Ларка, учасники протесту мають намір передати грузинським прикордонникам офіційне повідомлення про початок голодування. Він також надав копію власної заяви з поясненнями мотивів та переліку вимог.

«Я, Ларко Сергій Олексійович, оголошую безстрокове голодування на знак протесту проти незаконних дій грузинських прикордонників та порушення моїх прав», – йдеться в документі.

Чоловік стверджував, що 21 червня 2025 року його депортували з території Росії. Після прибуття до Грузії у Сергія, за його словами, вилучили паспорт та зібрали біометричні дані.

У своїй заяві він повідомляє, що наразі перебуває у підвалі прикордонного пункту разом із 97 іншими людьми. Серед них є хворі на ВІЛ та туберкульоз. Також чоловік додав, що йому відмовили у виїзді з країни, а також у праві подати заяву на притулок, юридичній допомозі та можливості оскаржити затримання.

Серед вимог голодуючих – допустити до них українського консула, пояснити причини затримання, надати можливість залишити територію Грузії або звернутися по міжнародний захист, провести медичне обстеження та припинити утримання в закритому приміщенні. За словами учасників голодування, вони продовжать акцію доти, доки всі вимоги не будуть виконані.

Нагадаємо, нещодавно Росія депортувала мінімум 45 громадян України. Однак декілька діб їх утримували у підвалі на прикордонному пункті «Верхній Ларс», що на кордоні з Грузією. Серед утримуваних переважно колишні в'язні, яких вивезли з тимчасово окупованих територій України, а також цивільні особи, включно з людьми з інвалідністю, ВІЛ-позитивними та хворими на туберкульоз.