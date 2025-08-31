Боронив Україну з 2014 року. Згадаймо Олександра Броннікова

За участь в антитерористичній операції Олександр Бронніков був удостоєний двох орденів «За мужність»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Броннікова.

Олександр Бронніков загинув у стрілецькому бою поруч з населеним пунктом Чернещина Борівського району на Харківщині у 32-й День незалежності, 24 серпня 2023 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту.

Народився Олександр Бронніков 26 червня 1982 року у Білій Церкві на Київщині. Після закінчення школи навчався в Харківській державній академії фізичної культури, спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» (баскетбол).

Олександр Бронніков пішов на фронт добровольцем фото з відкритих джерел

Боронити Україну Олександр почав ще до початку повномасштабного вторгнення, у 2014 році, пішовши на фронт добровольцем, але отримавши поранення і контузію, з часом служив офіцером відділу Кропивницького міського військкомату.

Олександр Бронніков боронив Україну ще з 2014 року фото з відкритих джерел

За участь в антитерористичній операції він був удостоєний двох орденів «За мужність», перший з них – за участь у боях на блокпосту поблизу шахти «Південна» на Донеччині.

Командир розвідувального відділення Олександр Бронніков фото з відкритих джерел

У війську Бронніков мав спортивний позивний Фізрук. Спершу він був виконувачем обов’язки командира мотопіхотного взводу 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, потім – командиром розвідувального відділення розвідувальної роти військової частини А4698.

Воїн загинув 24 серпня 2023 року вірний військовій присязі, виявивши стійкість та мужність, під час виконання службових обов'язків із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, внаслідок стрілецького бою в н.п. Чернещина Борівського району Харківської області. Смерть настала внаслідок важких вогнепальних поранень, несумісних з життям.

Поховали Олександра 31 серпня 2023 року на Алеї Героїв Сухоярського кладовища у Білоцерківському районі на Київщині, де він разом із сім’єю й мешкав.

У боях за незалежність та свободу України поліг випускник Харківської державної академії фізичної культури Олександр Бронніков фото: Янголи спорту

У воїна залишилися кохана дружина та дві донечки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.