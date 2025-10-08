Головна Київ Новини
Пошкоджену обстрілами будівлю заводу «Артем» на Лук’янівці закрито полотном (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Лук’янівка неодноразово потрапляла під російські масовані обстріли

У Києві пошкоджену російськими обстрілами будівлю заводу «Артем», що розташована на Лук’янівці, закрили великим художнім полотном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Наш Київ».

На накритті зображено патріотичний сюжет: жінку з мечем, сцени боїв українських воїнів із російськими окупантами та руйнівні наслідки ворожих атак. Малюнок став символом стійкості киян і відновлення міста, яке продовжує жити попри війну.

Зауважимо, що Лук’янівка неодноразово потрапляла під російські масовані обстріли. Зокрема, унаслідок ударів наприкінці квітня 2025 року загинуло 13 людей, ще щонайменше 90 – постраждали. Будівля станції метро «Лук’янівська» зазнавала ушкоджень п’ять разів.

Під час кількох атак постраждала й будівля заводу «Артем» – у березні 2022-го, грудні 2023-го, липні 2024-го та січні 2025 року.

До слова, лідерами серед київських районів за обстрілами стали Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони. А найбільш руйнівним місяцем за весь час від початку повномасштабного вторгнення став березень 2022 року. Тоді під Києвом точилися запеклі бої, у місто часто прилітали навіть не ракети, а звичайні снаряди російської артилерії та реактивні системи залпового вогню. З 29 ідентифікованих обстрілів у березні 14 влучань припало саме на артилерійські снаряди, РСЗВ «Град» і міни. 

Другим за статистикою став травень 2023 року. Цілий місяць на Київ безперестанку летіли «Калібри», «Кинджали», «Іскандери» і все, що тоді виготовляв російський військово-промисловий комплекс. Загалом того травня росіяни здійснили 18 обстрілів Києва, іноді було по кілька обстрілів за добу. Тоді ж ворог почав масово використовувати «Шахеди».

Після цього по кілька місяців у столиці було відносно спокійно. Проте вже з останнього кварталу 2024 року обстріли міста стають дедалі регулярнішими. Росія стала запускати більше дронів.

Удари ракетами припадають переважно на райони, де є великі промислові підприємства: завод «Артем» і Київський завод автоматики (обидва Шевченківський район), заводи «Антонов» (Святошинський район), «Меридіан» і «Більшовик» (Солом’янський район). Туди або поблизу постійно прилітає. Щоб у цьому переконатися, варто з’їздити і подивитися на територію навколо станції метро «Лук’янівська», яка дедалі більше нагадує зону бойових дій. Є квартири з будинків поруч, які було пошкоджено вже кілька разів.

Пошкоджену обстрілами будівлю заводу «Артем» на Лук'янівці закрито полотном (фото)
Пошкоджену обстрілами будівлю заводу «Артем» на Лук'янівці закрито полотном (фото)
