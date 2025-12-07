105-річна полтавка розповіла про своє життя

Катерина Тарнавська народилася я 29 листопада 1920 року

Катерина Тарнавська – 105-річна довгожителька Полтави. Вона пережила три голодомори, колективізацію і Другу світову війну. Після закінчення бойових дій більш ніж чверть століття пропрацювала вчителькою у місцевій школі, де зустріла й свого чоловіка. Жінка має двох дітей, трьох онуків та стількох правнуків, які зараз їй допомагають. Як повідомляє «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Народилася я 29 листопада 1920 року в місті Полтава. Батько працював на Південній залізниці головним кондуктором. Мама домогосподарка, але вона вміла шити і брала роботу додому – поділилася Катерина Тарнавська.

Світлини Катерини Тарнавської з чоловіком та синами фото: suspilne.media

Родина жила у старому районі Полтави – на Подолі. У сім’ї було троє дітей, найменша з них – Катерина. Жінка пережила три голодомори і Другу світову війну.

«Голодомор дуже тяжко перенесли. Батьки ходили по селах, міняли одяг на хліб, на борошно, і в такий спосіб ми пережили голод», – згадала Катерина Тарнавська.

Коли жінка закінчила три курси педінституту, почалася Друга світова. Тоді її з іншими студентами відправили з міста у колгосп на роботу, а як німці наблизились до нашого регіону – рити протитанкові окопи.

«Коли ворог вже низько злітав, як кажуть, бриючим польотом (поземний літ, – ред.), стріляв уже по нас, то ми вже звідти тікали в колгосп, а з колгоспу розбіглися по домівках. Коли стали сильно вже ходити по будинках і шукати таких, як ми, то треба було шукати роботу, і ми разом із студентками знайшли роботу на Південному вокзалі писарчуками».

Катерина Тарнавська з синами фото: suspilne.media

Після звільнення Полтави Катерина завершила навчання в університеті та влаштувалась на роботу в райвиконком, а потім у школу. Спочатку вчителькою початкових класів, а потім – української мови й літератури. У школі зустріла й свого майбутнього чоловіка.

«Через рік моєї праці в школу прийшов лейтенант Тарнавський Григорій Полікарпович. Це було 1946 року. Через рік одружилися. 1947-го в нас народився старший синок».

У школі Катерина Хомівна пропрацювала 26 років. Досі береже іграшку, яку їй подарували учні понад 50 років тому.

«Цього ведмедика подарували мені учні, і він для мене найдорожчий, я не люблю подарунків, а ведмедика люблю, я його вже купала і чистила. Бережу його до цього часу».

Чоловік Катерини Хомівни помер майже 30 років тому. Жінка має двох дітей, трьох онуків та стільки ж правнуків. Наприкінці листопада їй виповнилося 105 років.

«Я бажаю всім українцям своїм здоров’я, щастя, добра, благополуччя, успіхів у роботі і житті, і щоб швидше закінчилася війна, і люди жили мирним спокійним життям».

