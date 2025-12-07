Головна Країна Суспільство
105-річна полтавка розповіла про своє життя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
105-річна полтавка розповіла про своє життя
Катерина Тарнавська з ведмедиком, якого їй подарували учні
фото: suspilne.media

Катерина Тарнавська народилася я 29 листопада 1920 року

Катерина Тарнавська – 105-річна довгожителька Полтави. Вона пережила три голодомори, колективізацію і Другу світову війну. Після закінчення бойових дій більш ніж чверть століття пропрацювала вчителькою у місцевій школі, де зустріла й свого чоловіка. Жінка має двох дітей, трьох онуків та стількох правнуків, які зараз їй допомагають. Як повідомляє «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Народилася я 29 листопада 1920 року в місті Полтава. Батько працював на Південній залізниці головним кондуктором. Мама  домогосподарка, але вона вміла шити і брала роботу додому – поділилася Катерина Тарнавська.

Світлини Катерини Тарнавської з чоловіком та синами
Світлини Катерини Тарнавської з чоловіком та синами
фото: suspilne.media

Родина жила у старому районі Полтави – на Подолі. У сім’ї було троє дітей, найменша з них – Катерина. Жінка пережила три голодомори і Другу світову війну.

«Голодомор дуже тяжко перенесли. Батьки ходили по селах, міняли одяг на хліб, на борошно, і в такий спосіб ми пережили голод», – згадала Катерина Тарнавська.

Коли жінка закінчила три курси педінституту, почалася Друга світова. Тоді її з іншими студентами відправили з міста у колгосп на роботу, а як німці наблизились до нашого регіону – рити протитанкові окопи.

«Коли ворог вже низько злітав, як кажуть, бриючим польотом (поземний літ, – ред.), стріляв уже по нас, то ми вже звідти тікали в колгосп, а з колгоспу розбіглися по домівках. Коли стали сильно вже ходити по будинках і шукати таких, як ми, то треба було шукати роботу, і ми разом із студентками знайшли роботу на Південному вокзалі писарчуками».

Катерина Тарнавська з синами
Катерина Тарнавська з синами
фото: suspilne.media

Після звільнення Полтави Катерина завершила навчання в університеті та влаштувалась на роботу в райвиконком, а потім у школу. Спочатку вчителькою початкових класів, а потім – української мови й літератури. У школі зустріла й свого майбутнього чоловіка.

«Через рік моєї праці в школу прийшов лейтенант Тарнавський Григорій Полікарпович. Це було 1946 року. Через рік одружилися. 1947-го в нас народився старший синок».

У школі Катерина Хомівна пропрацювала 26 років. Досі береже іграшку, яку їй подарували учні понад 50 років тому.

«Цього ведмедика подарували мені учні, і він для мене найдорожчий, я не люблю подарунків, а ведмедика люблю, я його вже купала і чистила. Бережу його до цього часу».

Чоловік Катерини Хомівни помер майже 30 років тому. Жінка має двох дітей, трьох онуків та стільки ж правнуків. Наприкінці листопада їй виповнилося 105 років.

Як живе 105-річна жителька Полтави Катерина Тарнавська

«Я бажаю всім українцям своїм здоров’я, щастя, добра, благополуччя, успіхів у роботі і житті, і щоб швидше закінчилася війна, і люди жили мирним спокійним життям».

Раніше довгожителька з Великої Британії відсвяткувала черговий день народження та назвала найкращий напій для продовження життя. Жінка стверджує, що прожила так довго завдяки тому, що щодня випиває склянку лимонаду. Довгожителька розповіла, що її мати готувала дуже смачний домашній лимонад і він став її улюбленим напоєм.

Також у Китаї активно функціонує інноваційна лабораторія Lonvi Biosciences, розташована в місті Шеньчжень, яка спеціалізується на розробці технологій для збільшення тривалості життя.

