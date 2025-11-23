Редакція мирного плану на завершальному етапі: деталі від Умєрова

Документ ще не фіналізовано, але його поточна редакція вже відображає більшість ключових українських пріоритетів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України й член української делегації на переговорах з американськими представниками в Женеві Рустем Умєров заявив, що американські пропозиції для завершення війни вже відображають «більшість ключових українських пріоритетів». Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережах.

«Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень — це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня», – додав Умєров.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять деталі мирного плану щодо припинення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, під час їхньої особистої зустрічі.

Як відомо, американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план. Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.