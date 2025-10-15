Удар по Дніпропетровщині: пошкоджено об’єкти енергетики, є постраждалий

У Межівській громаді FPV-дрон влучив у житловий будинок

У Павлограді, Кам’янському та Славгородській громаді після влучань дронів спалахнули пожежі

У ніч проти 15 жовтня російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок чого постраждав 19-річний хлопець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Ворог уночі знову атакував область безпілотниками. У Павлограді, Кам’янському та Славгородській громаді після влучань дронів спалахнули пожежі – рятувальники швидко їх загасили. Пошкоджені об’єкти енергетики, транспортна й промислова інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Межівській громаді FPV-дрон влучив у житловий будинок, пожежу ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині запроваджено екстрені відключення електроенергії. Згодом стало відомо, що у Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях застосовано графіки аварійного відключення споживачів електроенергії.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.