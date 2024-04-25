Загинув під час контрнаступу на Запоріжжі. Згадаймо Олександра Сокоренка

Чоловій служив у 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Сокоренка.

Лейтенант Олександр Сокоренко, позивний Турбо, загинув 30 липня 2023 року під час виконання службових обов’язків в районі міста Оріхів Запорізької області внаслідок ворожого обстрілу керованими авіабомбами. Офіцеру було 27 років.

Олександр Сокоренко загинув у боях на Запорізькому напрямку фото з відкритих джерел

Олександр народився і жив у Києві. Закінчив Географічний інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка та військову кафедру Військового інституту КНУ. Отримав звання молодшого лейтенанта запасу. У мирному житті працював барменом. Любив готувати коктейлі та куховарити, грати на гітарі, зустрічатись із друзями, подорожувати. Займався веслуванням на байдарках.

Олександр Сокоренко на Помаранчевому Майдані (Київ, 2004 рік) фото з відкритих джерел

Під час повномасштабного вторгнення ідейний націоналіст Олександр не зміг залишитися осторонь, коли ворог намагався захопити Україну. Чоловік приєднався до Збройних сил, прагнучи захистити свій дім, рідних і власні переконання. Проходив службу у 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура». Згодом отримав звання лейтенанта. Обіймав посаду офіцера оперативного штабу бригади. Їхній відділ займався плануванням контрнаступальних дій.

фото з відкритих джерел

«Він проходив підготовку в Україні. А потім їх відправили до Німеччини. Сашко тривалий час мав там вишкіл і повернувся до бригади з новими знаннями та навичками. Ми читали про те, що страшні бої йдуть під Бахмутом в той час, коли на Запорізькому напрямку ситуація здавалась більш сприятливою для контрнаступу. Це – наша земля і її треба звільняти – така була його позиція завжди», – розповіла сестра військового Анна.

Олександр Сокоренко з сестрою Анною фото з відкритих джерел

Дівчина додала, що брат для неї уособлював покоління молоді, народженої у 90-ті. Вона впевнена, що вони прийшли у цей світ, щоб зробити з України країну мрії. І саме тому вони у страшну хвилину зробили такий правильний вибір.

фото з відкритих джерел

«Сашко був рольовою моделлю для багатьох зі свого оточення, прикладом мужності, вірності та патріотизму. Він завжди був готовий виступити за збереження інтересів українського народу та нашого майбутнього – починаючи з Революції, коли йому було ще 17 років і в якій він брав участь від початку студентських протестів, так і в цій війні. Мій брат зберіг вірність присязі і вірно служив своїй державі, добровільно пішов у військо. Він причетний до прориву наших сил на одному із найскладніших напрямків – Мелітопольському. Звільнення наших територій (зокрема й Роботиного) є заслугою як бригади, у якій він служив, так і оперативного штабу. Хочу, аби Сашка запамʼятали як хороброго та надзвичайно людяного хлопця, який міг боятися, але ніколи не відступав. Сашко любив Україну і свою родину, тому і пішов нас захищати. Брат зробив мене людиною і навчив жити життя так, аби не було потім соромно», – зауважила сестра Анна.

Олександр Сокоренко з молодшим братом Андрієм фото з відкритих джерел

«Саша показав мені, що життя – це не про те, щоб стати мільйонером, заручитись, купити машину, мати купу друзів тощо. Це про глибші сенси. Мої цілі звелись до однієї – прожити життя, зробивши важливий та цінний внесок e цей світ. Я не хочу жити без нього, але я мушу. Він би зміг. І він хотів би, щоб я змогла», – зітхнула наречена загиблого Ніка.

Олександр Сокоренко з дівчиною та молодшим братом фото з відкритих джерел

«Він завжди був душею компанії, професіоналом своєї справи, на службі був фахівцем з аналізу геоданих для планування дій артилерії», – написали викладачі та адміністрація інституту про свого випускника.

Олександр Сокоренко в студентські роки фото з відкритих джерел

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