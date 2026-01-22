Головна Країна Події в Україні
DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та на Запоріжжі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та на Запоріжжі
Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території
фото: Генштаб ЗСУ

На Донеччині загарбникам вдалося просунутися поблизу Мирнограда

Аналітики моніторингової групи DeepState зафіксували зміни на лінії фронту, повідомивши про чергові просування російських окупаційних підрозділів на двох ділянках, пише «Главком».

Зокрема, на Донеччині загарбникам вдалося просунутися поблизу Мирнограда, що на Покровському напрямку. Також активізація ворога спостерігається у Пологівському районі Запорізької області, де зафіксовано просування окупантів у районі населеного пункту Дорожнянка.

DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та на Запоріжжі фото 1
мапа DeepState
DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та на Запоріжжі фото 2
мапа DeepState

Водночас українські сили мають локальні успіхи на Донецькому відрізку фронту. За даними аналітиків, після успішних дій Збройних Сил України від противника було повністю зачищено село Сухецьке.

DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та на Запоріжжі фото 3
мапа DeepState

Раніше президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі прокоментував перебіг переговорного процесу між Росією та Україною. За його словами, основною перешкодою для швидкого завершення конфлікту є те, що позиції сторін не збігаються в часі: коли одна країна виявляє готовність до переговорів, інша – ні. 

Американський лідер наголосив, що вважає своєю місією припинення цього кровопролиття, оскільки, за його даними, щомісяця сторони втрачають близько 25 тис. осіб. Трамп зауважив, що прагне довести справу до кінця заради порятунку людських життів.

До слова, у ніч на 20 січня окупанти атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-300», 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів. 

Зокрема, президент Володимир Зеленський зауважив, що за добу до російського удару Україна отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. «Кожен пакет підтримки має значення», – наголосив він.

Теги: Донеччина росіяни війна Запоріжжя

