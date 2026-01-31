Головна Київ Новини
Є світло та тепло, навіть під час відключень: як кияни модернізували стару багатоповерхівку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Є світло та тепло, навіть під час відключень: як кияни модернізували стару багатоповерхівку
Кияни модернізували свій будинок, і тепер не бояться відключень
фото: скріншот із відео

Будинок утеплено, а система опалення автоматично регулює температуру залежно від погодних умов

Під час блекаутів – працює шлагбаум, домофон, є світло на сходових клітинах та навіть функціонують насоси опалення на всі дев’ять поверхів. А незабаром, коли встановлять сонячні панелі – ще й працюватимуть ліфти. І це не про новий сучасний ЖК, а про стареньку багатоповерхівку у центрі Києва. Тут жителі створили об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), утеплили будинок, зі старого підвалу з фекаліями обладнали сучасне укриття з повноцінною вентиляцією, купили генератори, інвертори та акумулятори. І тепер показують свій приклад іншим. Як інформує «Главком», про унікальний будинок у Києві розповідає «Радіо «Свобода».

Голова ОСББ Ігор Лиховодов зазначає, що будинок зведений у 1970-х роках із силікатної цегли, яка активно вбирала вологу, через що приміщення раніше були холодними. До початку модернізації у під’їздах гуляв вітер, старі металеві віконні рами не утримували тепло, а температура взимку була критично низькою. Наразі будинок утеплено, модернізовано теплопункт, а система опалення автоматично регулює температуру залежно від погодних умов.

«Зараз у будинку світла немає, але завдяки акумуляторам і інвертору ми маємо освітлення, працює шлагбаум, домофон і система опалення. У квартирах тепло», – розповідає керівник ОСББ.

Улітку ОСББ закупило сонячні панелі, які планують встановити разом із наявною енергосистемою. У перспективі це дозволить створити майже енергонезалежну станцію та забезпечити роботу ліфта навіть під час відключень світла.

Фінансування проєктів стало можливим завдяки кільком джерелам. ОСББ скористалося міським револьверним фондом і взяло кредит на 15 млн гривень терміном на п’ять років, що дало змогу уникнути втрат через інфляцію та одразу вкласти кошти в модернізацію. Також будинок брав участь у міській програмі співфінансування «70 на 30», завдяки якій частину робіт профінансувало місто. Додатковий дохід ОСББ отримує від розміщення рекламних конструкцій – близько 13 тис. гривень щомісяця.

Мешканці будинку підтверджують, що після модернізації умови проживання суттєво змінилися. За їхніми словами, у квартирах стабільно тепло навіть узимку.

Окрім енергетичних рішень, ОСББ облаштувало укриття в підвальному приміщенні: вирівняли підлогу, залили її цементом, поклали лінолеум, пофарбували стіни та встановили освітлення. Простір використовують як місце для перебування мешканців під час повітряних тривог, зокрема для сімей із дітьми.

Голова ОСББ закликає мешканців багатоквартирних будинків не чекати допомоги ззовні й брати відповідальність за свій дім у власні руки. На його думку, саме війна показала, наскільки важливо людям об’єднуватися та створювати ОСББ, щоб не залишитися без тепла і базових умов для життя.

Нагадаємо, у ніч на 29 січня у столиці запровадили тимчасові графіки відключень світла. Попри значний дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося стабілізувати систему настільки, щоб перейти від екстрених відключень до планових графіків, але у межах наявних ресурсів.

До слова, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков заявив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України. 

війна опалення укриття будинок місто Київ

