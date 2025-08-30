Мінометниця і мама двох доньок загинула у Запорізькій області. Згадаймо Ольгу Сердюк

Ольга Сердюк стала на захист України, аби її діти могли жити у рідному та українському Харкові

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ольгу Сердюк.

На оріхівському напрямку під час відбиття російського штурму загинула мінометниця Ольга Сердюк (позивний – Ляля). Про це повідомив військовослужбовець Мирослав Откович, також це підтвердили журналісти військового телебачення «Армія TV», інформує «Главком». Разом з Ольгою загинув художник Давид Чичкан, вони були в одному мінометному розрахунку.

Ляля народилася 5 січня 1983 року у Харкові. Вона служила у 130 батальйоні територіальної оборони, була номером обслуги міномета. До того Ольга була в піхоті, але за наказом командира перевелася до мінометників після поранення.

У сюжеті «Армія TV» вона розповідала, що стала на захист України, аби її діти могли жити в рідному та українському Харкові.

Мінометниця Ляля з донечками фото: Мирослав Откович/Facebook

«Я не хочу, щоб мої діти бігали іншими країнами. Я хочу, щоб мої діти жили в моєму рідному місті. Я не хочу, щоб сюди прийшов «русский мир». От і все», – казала Ольга.

Мінометниця Ляля з мамою фото: Мирослав Откович/Facebook

Чоловік захисниці теж є військовослужбовцем, танкістом. Поки батьки відбивали російську навалу, донечками Анастасією та Кароліною опікувалася їхня бабуся, Зоя Іванівна.

«Ляля могла сидіти вдома. Але пішла на фронт. Вірила в перемогу, як ніхто інший. Робила ремонт у квартирі в центрі Харкова. Попри прильоти. Ляля не хотіла б вашого співчуття, бо вона прийшла на фронт вбивати ворога», – написав Мирослав Откович.

Військова загинула 9 серпня 2025 року на оріхівському напрямку. Їй було 42 роки.

Откович розповів, що, окрім фінансової підтримки родини, уже розпочався процес меморіалізації. Зокрема, представниці «Жіночого ветеранського руху» зберуть історію та спогади про Лялю в окремому проєкті, а командир мінометної батареї підготує документи для нагородження Ольги Сердюк, «щоб діти, отримавши цю нагороду, попри біль, пишалися мамою і знали, що вона – справжня героїня».

Портрет мінометниці Ольги Сердюк Автор: Олена Білозерська. Папір, гелева ручка, олівець.

У захисниці залишилися дві доньки та чоловік-танкіст.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.