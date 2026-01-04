Соціолог перерахував серйозні виклики, які чекають на Україну після війни

Україні вже зараз потрібні чіткі державні та громадські програми з адаптації ветеранів

Після завершення війни Україна зіткнеться з низкою серйозних викликів, серед яких – активізація політичного життя, масштабні міграційні процеси та необхідність системної допомоги ветеранам. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив директор Інституту соціології Національної академії наук України, професор Євген Головаха.

За словами науковця, першим викликом стане відродження політичного життя, яке супроводжуватиметься турбулентними процесами.

«Але я сподіваюся, що українці з цим впораються. Вони вже не раз демонстрували здатність виходити з політичних криз, хоча були й дуже важкі моменти, приміром, коли обрали Януковича», – сказав Євген Головаха.

Ще однією серйозною проблемою стануть міграційні процеси. Йдеться як про повернення українців з-за кордону, так і про можливий виїзд чоловіків до своїх родин за межі країни. На думку Головахи, ці процеси відбуватимуться паралельно. Якщо ж домінуватиме виїзд, Україна може зіткнутися з дефіцитом робочої сили. Водночас він припустив, що за умови завершення війни або її гострої фази до 2026 року близько 30% українців можуть повернутися.

Окрему увагу професор приділив проблемі адаптації та психологічного здоров’я. Мільйони людей, які пережили війну або тривалий час жили в інших країнах, змушені будуть знову шукати своє місце в житті. Значна частина ветеранів потребуватиме професійної психологічної допомоги через посттравматичний синдром.

«Суспільство має адаптуватися, щоб прийняти людей, які повернуться з війни. Це не військові мають пристосовуватися до нас – це ми маємо створити умови для них», – наголосив Головаха.

Він відзначив позитивні зрушення – появу психологічних служб, місцевих центрів підтримки ветеранів, ініціатив із розвитку бізнесу та соціальної адаптації, а також діяльність громадських організацій. Водночас експерт підкреслив, що ці зусилля поки не стали цілісною системою.

На переконання соціолога, Україні вже зараз потрібні чіткі державні та громадські програми з адаптації ветеранів і подолання післявоєнних соціальних проблем. «Серйозних конфліктів я не бачу, але проблем буде багато. І для їх розв’язання потрібні системні рішення», – підсумував він.

