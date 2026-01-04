Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Соціолог перерахував серйозні виклики, які чекають на Україну після війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Соціолог перерахував серйозні виклики, які чекають на Україну після війни
Україні вже зараз потрібні чіткі державні та громадські програми з адаптації ветеранів
фото: isnasu.org.ua

За словами науковця, першим викликом стане відродження політичного життя

Після завершення війни Україна зіткнеться з низкою серйозних викликів, серед яких – активізація політичного життя, масштабні міграційні процеси та необхідність системної допомоги ветеранам. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив директор Інституту соціології Національної академії наук України, професор Євген Головаха.

За словами науковця, першим викликом стане відродження політичного життя, яке супроводжуватиметься турбулентними процесами.

«Але я сподіваюся, що українці з цим впораються. Вони вже не раз демонстрували здатність виходити з політичних криз, хоча були й дуже важкі моменти, приміром, коли обрали Януковича», – сказав Євген Головаха.

Ще однією серйозною проблемою стануть міграційні процеси. Йдеться як про повернення українців з-за кордону, так і про можливий виїзд чоловіків до своїх родин за межі країни. На думку Головахи, ці процеси відбуватимуться паралельно. Якщо ж домінуватиме виїзд, Україна може зіткнутися з дефіцитом робочої сили. Водночас він припустив, що за умови завершення війни або її гострої фази до 2026 року близько 30% українців можуть повернутися.

Окрему увагу професор приділив проблемі адаптації та психологічного здоров’я. Мільйони людей, які пережили війну або тривалий час жили в інших країнах, змушені будуть знову шукати своє місце в житті. Значна частина ветеранів потребуватиме професійної психологічної допомоги через посттравматичний синдром.

«Суспільство має адаптуватися, щоб прийняти людей, які повернуться з війни. Це не військові мають пристосовуватися до нас – це ми маємо створити умови для них», – наголосив Головаха.

Він відзначив позитивні зрушення – появу психологічних служб, місцевих центрів підтримки ветеранів, ініціатив із розвитку бізнесу та соціальної адаптації, а також діяльність громадських організацій. Водночас експерт підкреслив, що ці зусилля поки не стали цілісною системою.

На переконання соціолога, Україні вже зараз потрібні чіткі державні та громадські програми з адаптації ветеранів і подолання післявоєнних соціальних проблем. «Серйозних конфліктів я не бачу, але проблем буде багато. І для їх розв’язання потрібні системні рішення», – підсумував він.

Раніше соціолог Головаха назвав найактивніших громадян. На його думку, військовослужбовці та підприємці є рушійною силою в українському суспільстві.

Нагадаємо, керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович заявив, що українське суспільство нині живе в стані депресії. За словами соціолога, динаміка настроїв за останні роки демонструє поступовий рух униз: у 2022 році це була гордість, у 2023-му – невпевненість, у 2024-му – надія, а у 2025 році – депресія.

До слова, бажаним сценарієм завершення війни для українців залишається повна поразка Росії – із тризубом над Кремлем, розвалом РФ та виплатою репарацій. Водночас більшість громадян не вірить, що такий результат можливий у найближчій перспективі, тому суспільні очікування поступово зміщуються у бік компромісних варіантів.

Читайте також:

Теги: війна українці військові еміграція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командна робота США-ЄС та України по суті продемонструвала свою ефективність і викликала істерику у Кремлі
Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика
8 грудня, 2025, 16:16
Треба дотанцювати це танго до кінця…
Американське політичне танго: Україна має дотанцювати до кінця
9 грудня, 2025, 15:05
Про що насправді говорить Путін, коли обіцяє «мир»
Справжня поразка для Путіна
20 грудня, 2025, 19:01
Окупанти просунулися у двох областях України
Окупанти просунулися у двох областях України
19 грудня, 2025, 07:19
Справу працівника одеського РТЦК направлено до суду
Військовий ТЦК постане перед судом у справі про побиття захисника Маріуполя
20 грудня, 2025, 12:59
Мирна угода має запрацювати лише разом із системою безпекових договорів, наголосив Зеленський
План закінчення війни. Зеленський вперше розказав про всі 20 пунктів мирної угоди
24 грудня, 2025, 10:07
Президент про росіян: вони не хочуть закінчити цю війну
«Атака на резиденцію Путіна». Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців
29 грудня, 2025, 17:50
Франція та Велика Британія можуть узяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні
Європейські миротворці готові моніторити перемир’я в Україні: подробиці від Welt
1 сiчня, 03:10
She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
23 грудня, 2025, 16:31

Суспільство

Стало відомо, як зросла кількість офіцерок у ЗСУ за останні два роки
Стало відомо, як зросла кількість офіцерок у ЗСУ за останні два роки
Соціолог перерахував серйозні виклики, які чекають на Україну після війни
Соціолог перерахував серйозні виклики, які чекають на Україну після війни
Командир РДК Капустін зробив першу заяву після «воскресіння»
Командир РДК Капустін зробив першу заяву після «воскресіння»
На фронті загинула військовослужбовиця УДА. Згадаймо Лану Чорногорську
На фронті загинула військовослужбовиця УДА. Згадаймо Лану Чорногорську
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 4 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 січня 2026: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua