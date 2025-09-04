Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Петра Клебу

Клеба боронив територіальну цілісність та суверенітет України у складі 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Петра Клебу.

Захисник України Петро Клеба поліг 18 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новосадове (Краматорський район, Донецька область. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Петро Клеба народився 26 червня 1968 року у Львові. Навчався у ліцеї № 70 Львівської міської ради (колишня середня загальноосвітня школа № 70 м. Львова). Здобув професійно-технічну освіту в Автомобільно-дорожньому фаховому коледжі Національного університету «Львівська політехніка».

Проходив строкову військову службу.

Працював в аграрній сфері, зокрема в охороні Товариства з обмеженою відповідальністю «Контінентал Фармерз Львів», а також на інших приватних підприємствах.

Зі слів рідних, був добрим, чесним і справедливим, щирим та віруючим, справжнім патріотом. Цінував родину понад усе; захоплювався автомобільною технікою, писав вірші та пісні. У одному з його віршів звучать слова: «Ми пам'ятаємо усіх Героїв, хто кров пролив у цій війні, і гасло – Слава Україні, буде лунати вже на віки».

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Петро Клеба став на захист Батьківщини фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Петра Клебу поховали 3 вересня на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.

У Петра Клеби залишилися дружина, три доньки, батько, сестра з родиною та брат із родиною.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.