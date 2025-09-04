Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Петра Клебу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Петра Клебу
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Петро Клеба став на захист Батьківщини
колаж: glavcom.ua

Клеба боронив територіальну цілісність та суверенітет України у складі 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Петра Клебу.

Захисник України Петро Клеба поліг 18 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новосадове (Краматорський район, Донецька область. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Петро Клеба народився 26 червня 1968 року у Львові. Навчався у ліцеї № 70 Львівської міської ради (колишня середня загальноосвітня школа № 70 м. Львова). Здобув професійно-технічну освіту в Автомобільно-дорожньому фаховому коледжі Національного університету «Львівська політехніка».

Проходив строкову військову службу.

Працював в аграрній сфері, зокрема в охороні Товариства з обмеженою відповідальністю «Контінентал Фармерз Львів», а також на інших приватних підприємствах.

Зі слів рідних, був добрим, чесним і справедливим, щирим та віруючим, справжнім патріотом. Цінував родину понад усе; захоплювався автомобільною технікою, писав вірші та пісні. У одному з його віршів звучать слова: «Ми пам'ятаємо усіх Героїв, хто кров пролив у цій війні, і гасло – Слава Україні, буде лунати вже на віки».  

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Петро Клеба став на захист Батьківщини
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Петро Клеба став на захист Батьківщини
фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Петра Клебу поховали 3 вересня на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.

У Петра Клеби залишилися дружина, три доньки, батько, сестра з родиною та брат із родиною.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Покровськ є ключовим для росіян, у тому числі в літній кампанії
Ситуація на Покровському напрямку – найважча за рік
9 серпня, 19:21
За липень в Україні загинули 286 цивільних осіб
Трирічний максимум. ООН підрахувала кількість жертв серед мирного населення України
14 серпня, 14:33
Трамп: Як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу
Домовленість щодо України тепер залежить від Зеленського – Трамп
16 серпня, 04:33
Зеленський: Сьогодні є важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює нашу позицію
«Якщо не буде тристоронньої зустрічі». Зеленський розкрив альтернативний план
16 серпня, 13:40
Дрони атакували Воронезьку область: пошкоджено об'єкт енергетики
Дрони атакували Воронезьку область: пошкоджено об'єкт енергетики
21 серпня, 06:37
Франція готує лікарні до великого європейського конфлікту
План на випадок війни: Франція готується прийняти сотні тисяч поранених
28 серпня, 08:26
Оперативне командування моніторить поточну ситуацію
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні
Вчора, 06:42
Обмеження мирних зібрань: чи справді є зрада у цій новині
Обмеження мирних зібрань: чи справді є зрада у цій новині
29 серпня, 20:23
Віткофф: Путін доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу
Віткофф: Путін висловив бажання закінчити війну
27 серпня, 05:33

Суспільство

Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Петра Клебу
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Петра Клебу
Бодікамери для працівників ТЦК: як працює нова ініціатива
Бодікамери для працівників ТЦК: як працює нова ініціатива
На Волині знайдено мертвим прикордонника: справу розслідує ДБР
На Волині знайдено мертвим прикордонника: справу розслідує ДБР
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2025: традиції та молитва
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
37K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
16K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
13K
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3137
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua