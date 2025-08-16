Домовленість щодо України тепер залежить від Зеленського – Трамп

Трамп: Як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці вдалося досягти певного прогресу у врегулюванні війни Росії проти України. Водночас остаточне рішення, за його словами, залежить від президента України Володимира Зеленського, повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Трамп охарактеризував перемовини як «хороші» та зазначив, що сторони обговорили багато питань, але формальної угоди про перемир’я не досягли.

«Як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу. Зустріч відбулася... Я хочу подивитися, чи зможемо ми довести справу до кінця. Ви знаєте, угода ще зовсім не готова. І Україна має погодитися. Тобто президент Зеленський має дати згоду», – сказав Трамп.

Американський лідер також наголосив, що війна, розв’язана Росією, є «жахливою» та призводить до значних втрат з обох сторін.

«Сподіваюся, все вдасться завершити. Це дуже багато», – підсумував він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.