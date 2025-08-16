Головна Світ Політика
search button user button menu button

Домовленість щодо України тепер залежить від Зеленського – Трамп

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Домовленість щодо України тепер залежить від Зеленського – Трамп
Трамп: Як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу
фото: The White house/Facebook

Трамп зазначив, що війна, розв’язана Росією, є «жахливою» та призводить до значних втрат з обох сторін 

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці вдалося досягти певного прогресу у врегулюванні війни Росії проти України. Водночас остаточне рішення, за його словами, залежить від президента України Володимира Зеленського, повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Трамп охарактеризував перемовини як «хороші» та зазначив, що сторони обговорили багато питань, але формальної угоди про перемир’я не досягли.

«Як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу. Зустріч відбулася... Я хочу подивитися, чи зможемо ми довести справу до кінця. Ви знаєте, угода ще зовсім не готова. І Україна має погодитися. Тобто президент Зеленський має дати згоду», – сказав Трамп.

Американський лідер також наголосив, що війна, розв’язана Росією, є «жахливою» та призводить до значних втрат з обох сторін.

«Сподіваюся, все вдасться завершити. Це дуже багато», – підсумував він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Теги: війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти США і Азербайджану Дональд Трамп та Ільхам Алієв підписали Декларацію про «Маршрут Трампа в ім'я міжнародного миру і процвітання»
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган
9 серпня, 07:53
Трамп: Преса повинна навчитися бути правдивою і не покладатися на джерела, яких, можливо, навіть не існує...
Трамп пригрозив газеті WSJ судом через публікацію про привітання Епштейна
18 липня, 05:45
За словами президента, Силам оборони вдалось покращити ситуацію на Сумщині за останній місяць
Зеленський повідомив, чи вдається Росії просуватись на фронті
25 липня, 11:28
Головні новини ночі проти 7 серпня
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
7 серпня, 05:50
Туреччина передусім захищає власні інтереси
Чому саме Туреччина виступає посередником у переговорах між Україною та РФ: пояснення посла
4 серпня, 12:33
Президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 серпня 2025 року
Україна ввела санкції проти флоту РФ і російських музейників
4 серпня, 10:37
Нетаньягу зателефонував Путіну двічі за тиждень
Нетаньягу намагається знизити градус напруженості між Трампом та Путіним
5 серпня, 13:21
Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)
Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)
13 серпня, 20:15
Послаблення для РФ діятиме до 20 серпня
США тимчасово зняли з РФ обмеження на фінансові транзакції
13 серпня, 22:01

Політика

Трамп після зустрічі з Путіним проведе переговори з ЄС
Трамп після зустрічі з Путіним проведе переговори з ЄС
«Росія – дуже велика держава»: Трамп порадив Зеленському укласти угоду з Путіним
«Росія – дуже велика держава»: Трамп порадив Зеленському укласти угоду з Путіним
Трамп не вводитиме нові санкції проти Росії та Китаю
Трамп не вводитиме нові санкції проти Росії та Китаю
Домовленість щодо України тепер залежить від Зеленського – Трамп
Домовленість щодо України тепер залежить від Зеленського – Трамп
США розглядали використання російських атомних криголамів для проектів на Алясці
США розглядали використання російських атомних криголамів для проектів на Алясці
Зеленський поки не отримав дзвінка від Трампа після саміту з Путіним на Алясці
Зеленський поки не отримав дзвінка від Трампа після саміту з Путіним на Алясці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
14K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6674
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4446
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua