Знищив понад десять російських повітряних об'єктів. Згадаймо Романа Куценка

У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Роман Куценко виконував бойові завдання на Донеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Куценка.

Старший сержант Роман Куценко помер 19 липня 2025 року у військовому шпиталі від поранень, отриманих напередодні під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кам’янка Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції на сайті президента України.

Роман Куценко народився 3 лютого 1985 року в селі Івангород Олександрівського району Кіровоградської області. Коли почалося вторгнення ворога на територію України, Роман не міг залишитися осторонь.

13 лютого 2015 року вступив до лав Збройних сил України, а у 2016 році підписав контракт із Силами Спеціальних Операцій, де брав безпосередньо участь у бойових діях, мужньо виконував військовий обов’язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, її свободу і незалежність.

Роман Куценко фото: Юлія Куценко

Він гідно ніс свою службу, отримав безліч нагород, серед яких орден «За Мужність» ІІІ ступеня та орден «За Мужність» ІІ ступеня, нагороди отримав у 2022 році коли почалося повномасштабне вторгнення ворога на територію нашої держави. У 2023 році отримав поранення, після лікування відразу повернувся до побратимів.

У 2024 році Роман перевівся в авіаційну ескадрилью. «Уже хотів літати. Був бортовим стрільцем – знищував російські цілі. Він дуже гарно стріляв. У посмертній офіційній довідці написали: Старший повітряний стрілець авіаційної ланки старший сержант Роман Куценко знищив понад десять російських повітряних об’єктів», – каже дружина захисника.

13 лютого 2015 року Роман Куценко вступив до лав Збройних Сил України фото з відкритих джерел

18 липня 2025 року старший сержант отримав поранення біля міста Дніпро. «Прилетіла ракета, у нього було осколкове поранення. Розповідали, що він ще хвилин 40, після поранення побратима виносив, рятував. Потім Рому відвезли у лікарню, зробили операцію. Але він втратив дуже багато крові, понад 3,5 літри», – розповіла Юлія Куценко.

Роман Куценко помер у лікарні 19 липня 2025 року. «На посаді старшого повітряного стрільця авіаційної ланки авіаційної ескадрильї він знищив безліч повітряних ворожих цілей, чим зберіг багато життів. Роман завжди говорив: «Я зроблю все, щоб моя сім’я та рідні не відчули на собі того горя та розрухи, що приносить так званий «сусід», – написала у петиції дружина воїна.

Поховали бійця на Алеї слави Далекосхідного кладовища у Кропивницькому. На честь старшого повітряного стрільця під час церемонії прощання кружляв літак. Крім дружини, у нього залишились син й мати.

Нагороди Романа Куценка фото: Юлія Куценко

30 вересня 2025 року Указом президента України нагороджений орденом «За Мужність» І ступеня (посмертно).

На сайті президента України дружина загиблого військового Юлія Куценко зареєструвала петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) старшому повітряному стрільцю авіаційної ланки авіаційної ескадрильї ВЧ 1604 старшому сержанту Куценку Роману Валентиновичу. Для розгляду президентом петиція має набрати 25 тисяч голосів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.