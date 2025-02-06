Загинув від влучання ворожого FPV-дрона в автівку. Згадаймо Сергія Савченка

Сергій Савченко був відомий у своїй громаді не лише як бізнесмен, а й як меценат, який завжди відгукувався на прохання про допомогу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Савченка.

31 січня 2025 року, ворожий FPV-дрон влучив в авто, у якому Сергій Савченко їхав разом з побратимами, внаслідок чого його життя обірвалося. Про це повідомила Дмитрівська сільська територіальна громада.

Сергій Савченко народився 29 вересня 1980 року. Жив у селі Михайлівка Олександрівської громади Кропивницького району. Був директором сільськогосподарського підприємства.

Як повідомили у Дмитрівській сільській територіальній громаді, Сергій Савченко був відомий не лише як бізнесмен, але і як меценат, який завжди відгукувався на прохання про допомогу і завжди своєчасно підставляв плече цибулівцям.

фото: Дмитрівська сільська територіальна громада, Facebook

31 січня 2025 року, ворожий FPV-дрон влучив в авто, у якому Сергій їхав разом з побратимами, внаслідок чого його життя обірвалося.

«Це надзвичайно болісна втрата для нас та усієї України. Сергій був завжди активний, ініціативний, доброзичливий. Висловлюємо щирі слова співчуття родині, друзям, побратимам Сергія», – зазначили у Дмитрівській сільській територіальній громаді.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.