«Російські солдати розповідали про те, як українські військовослужбовці приносили їм їжу і ділилися останнім»

Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова звернулася до депутатів Держдуми, заявивши, що «українські солдати різні», і їхній гуманізм варто визнати. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заяву омбудсменки.

Так, Москалькова повідомила про людяність українських військовослужбовців, адже є низка фактів цього від самих очевидців у Курській області, та закликала не розглядати Україну як «імперію зла».

«Працювали з хлопцями, які повернулися з полону, повертаючи курських мешканців, з територій окупованих. Їх українські військові вивезли до Сум, а з Сум через Білорусь забрали в Росію – вони розповідали різні історії. Вони розповідали і про те, як українські військовослужбовці приносили їм їжу і ділилися останнім. Ми не повинні розлюднюватися і бачити в них тільки «імперію зла». Українці різні. Вони різні, вони рятували від «найманців», з якими вони прийшли, бо в тих немає нічого святого. А з цим ми православні, за них треба поборотися за їхню душу і духовність», – наголосила Москалькова.

Кремль почав готуватися до перемир'я? Соратниця Путіна здивувала заявою про хороших українців Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова звернулася до депутатів Держдуми, заявивши, що "українські солдати різні", і їхній гуманізм варто визнати pic.twitter.com/1o1AXHyB2o — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 31, 2025

Нагадаємо, Україна попередньо домовилася з Росією, що у 2025 році обміни військовополоненими будуть систематичними, з пріоритетністю щодо тяжкохворих і тяжкопоранених. Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

«Наразі є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених. Також попередньо домовились, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою Міжнародного комітета Червоного Хреста. Ми побачимо, чи російська сторона дотримається свого слова», – сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, уперше за час повномасштабної війни РФ проти України вдалося зафіксувати, що списки будуть формувати на підставі насамперед фізичного здоров’я.