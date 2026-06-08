Мінцифри оновило словник термінів зі штучного інтелекту

Словник буде оновлюватися й надалі відповідно до розвитку технологій та появи нових термінів у сфері штучного інтелекту

До переліку увійшли такі терміни, як «ШІ-слоп», «дрейф моделі», «ін'єкція запиту» та «суперінтелект»

Міністерство цифрової трансформації України презентувало оновлену редакцію національного словника термінів у сфері штучного інтелекту. До нього додали 40 нових понять, які відображають сучасні тенденції розвитку AI та міжнародні практики регулювання, пише «Главком».

Словник покликаний допомогти державним органам, бізнесу, науковцям і медіа використовувати єдину термінологію під час роботи зі штучним інтелектом.

Серед нових термінів:

«ШІ-слоп» – низькоякісний контент, створений генеративним ШІ;

«ін'єкція запиту» – спроба маніпулювання мовною моделлю через спеціально сформульовані команди;

«дрейф моделі» – втрата точності алгоритму через зміну даних) та «суперінтелект».

Також до словника включили поняття «системний запит» – початкову інструкцію, яка задає контекст і правила роботи штучного інтелекту під час взаємодії з користувачем.

У відомстві наголосили, що словник доступний не лише у текстовому, а й у машиночитаному форматі, що має спростити його використання розробниками, дослідниками та організаціями, які працюють із великими масивами даних і нейромережами.

Словник буде оновлюватися й надалі відповідно до розвитку технологій та появи нових термінів у сфері штучного інтелекту.

Нагадаємо, у 2024 році Міністерство цифрової трансформації України спільно з фахівцями експертно-консультаційного комітету з розвитку ШІ при міністерстві уклали узагальнений словник термінів зі штучного інтелекту.