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Мінцифри оновило словник термінів зі штучного інтелекту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мінцифри оновило словник термінів зі штучного інтелекту
Словник буде оновлюватися й надалі відповідно до розвитку технологій та появи нових термінів у сфері штучного інтелекту
фото: Мінцифри

До переліку увійшли такі терміни, як «ШІ-слоп», «дрейф моделі», «ін'єкція запиту» та «суперінтелект»

Міністерство цифрової трансформації України презентувало оновлену редакцію національного словника термінів у сфері штучного інтелекту. До нього додали 40 нових понять, які відображають сучасні тенденції розвитку AI та міжнародні практики регулювання, пише «Главком».

Словник покликаний допомогти державним органам, бізнесу, науковцям і медіа використовувати єдину термінологію під час роботи зі штучним інтелектом.

Серед нових термінів:

  • «ШІ-слоп» – низькоякісний контент, створений генеративним ШІ;
  • «ін'єкція запиту» – спроба маніпулювання мовною моделлю через спеціально сформульовані команди;
  • «дрейф моделі» – втрата точності алгоритму через зміну даних) та «суперінтелект».

Також до словника включили поняття «системний запит» – початкову інструкцію, яка задає контекст і правила роботи штучного інтелекту під час взаємодії з користувачем.

У відомстві наголосили, що словник доступний не лише у текстовому, а й у машиночитаному форматі, що має спростити його використання розробниками, дослідниками та організаціями, які працюють із великими масивами даних і нейромережами.

Словник буде оновлюватися й надалі відповідно до розвитку технологій та появи нових термінів у сфері штучного інтелекту.

Нагадаємо, у 2024 році Міністерство цифрової трансформації України спільно з фахівцями експертно-консультаційного комітету з розвитку ШІ при міністерстві уклали узагальнений словник термінів зі штучного інтелекту.

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Теги: словник штучний інтелект

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Суспільство

Мінцифри оновило словник термінів зі штучного інтелекту
Мінцифри оновило словник термінів зі штучного інтелекту
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