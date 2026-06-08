Речниця Єврокомісії повідомила, коли очікувати 21-й пакет санкцій проти РФ

Після цього пропозицію нових обмежень передадуть на розгляд і затвердження країнам-членам ЄС

Європейська комісія завершить підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії вже цього тижня та передасть його на розгляд Ради Європейського Союзу. Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає «Главком».

«Так, 21-й пакет санкцій проти Росії буде готовий цього тижня», – заявила Піньо. За її словами, після завершення роботи над документом Єврокомісія направить пропозиції щодо нового пакета санкцій на затвердження державам-членам ЄС у Раді Європейського Союзу.

Наразі зміст нового пакета офіційно не розкривається. Для його ухвалення необхідна одностайна підтримка всіх країн-членів ЄС.

Попередній, 20-й пакет санкцій Євросоюз затвердив у квітні 2026 року. Він передбачав обмеження проти російського «тіньового флоту», компаній, які допомагають обходити санкції, а також фізичних та юридичних осіб, причетних до підтримки російської агресії проти України.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, основні обмеження будуть спрямовані на тіньовий флот.

За словами джерел ЗМІ, введення додаткових санкцій проти тіньового флоту допоможе перекрити одне з найважливіших джерел доходів Кремля і посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб він відмовився від своїх максималістських вимог у мирній угоді для завершення війни.