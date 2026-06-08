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Мендель випрошує у Зеленського здатися Путіну: деталі скандальної заяви

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мендель випрошує у Зеленського здатися Путіну: деталі скандальної заяви
Юлія Мендель вийшла із новими заявами
фото: скриншот з відео

Мендель напала на Зеленського

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала допис, у якому розділила українців на два табори – прихильників миру та прихильників війни. Її висловлювання, які користувачі мережі назвали співзвучними російській пропаганді, викликали дискусію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у  Facebook.

«В Україні два табори. Один – за мир, інший – за війну. І пора вже про це говорити відкрито. Останніх, вірю, менше, однак вони голосніші за будь-кого. Вони переконують, що корупції не існує, що всі українці повинні бути бідними, що ТЦК, яке виловлює чоловіків як звірів, відоме катуванням і порушеннями прав людини, – це не наші галюцинації, а справжня російська пропаганда. Що мир неможливий лише через Путіна, що найкращий герой – мертвий, а всі, кого показують по телевізору, говорять правду», – сказала Мендель.

Мендель випрошує у Зеленського здатися Путіну: деталі скандальної заяви фото 1

Колишня прессекретарка президента додала: «І ще ось цей меседж – «потерпіть ще трохи». Ще кілька місяців – і ми виграємо, ще пів року – і в Росії закінчаться ресурси, ще рік – і війна закінчиться. У кожної диктатури була своя пропаганда. І в кожної вона працювала за одним принципом: критиків – замовкнути, знищити, зацькувати, а медійну систему наповнити потрібними людьми і меседжами».

За її словами, нібито цього літа буде здійснено останню в цьому році спробу завершення війни. «Це буде представлено як тиск США, образа українського народу, особливо Зеленського, співпраця з Росією тощо. А винні у Володимира Зеленського якщо ви не помітили усі: винен Байден, що кричав про війну і сіяв паніку, винен Захід що не дав вчасно зброї, винен Трамп, що вів перемовини з Путіним і намагався всадовити за стіл переговорів», – підкреслила вона.

Нова заява колишньої прессекретарки Зеленського викликала шквал коментарів під дописом.

Мендель випрошує у Зеленського здатися Путіну: деталі скандальної заяви фото 2
Мендель випрошує у Зеленського здатися Путіну: деталі скандальної заяви фото 3
Мендель випрошує у Зеленського здатися Путіну: деталі скандальної заяви фото 4

Нагадаємо, колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Наприкінці розмови вона перейшла на російську мову та зі сльозами звернулася до російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що не є його політичним опонентом і не становить для нього загрози.

Згодом колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель після скандального інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону опублікувала біблійну цитату.

Зауважимо, Юлія Мендель, колишня прессекретарка президента України, потрапила до бази ресурсу «Миротворець». Приводом для цього стали її нещодавні заяви та інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону, які викликали хвилю критики в Україні.

Також колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у низці англомовних дописів у мережі X поклала частину відповідальності за страждання цивільного населення на Україну, стверджуючи, що російські удари по енергетиці є реакцією на атаки ЗСУ по території РФ. Її позиція викликала різку критику з боку журналістів та користувачів соцмереж.

До слова, народний депутат, власник телеканалу «Еспресо TV» Микола Княжицький розповів про роботу колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель. За його словами, Мендель певний час працювала на «Еспресо», прийшла туди, аби займатися журналістськими розслідуваннями.

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Теги: війна Юлія Мендель

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