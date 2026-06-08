Свириденко анонсувала посилення відповідальності за порушення ПДР

Уряд готує нові санкції для водіїв-порушників та планує врегулювати використання електросамокатів

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про підготовку урядом комплексу рішень, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зниження кількості ДТП в Україні. За її словами, відповідні питання вона обговорила з міністром внутрішніх справ. Про це пише «Главком».

Серед запланованих змін – посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості.

«Уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах», – зазначила Свириденко. Також планується запровадження жорсткіших санкцій для водіїв, які регулярно порушують швидкісний режим, удосконалення систем автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень, а також законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Прем'єр-міністерка наголосила, що остаточні рішення мають враховувати пропозиції громадськості. «Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися», – заявила вона.

Днями у Києві водій на шаленій швидкості влетів у підземний перехід. Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід водієві Mercedes-Benz через смертельну ДТП біля підземного переходу в Києві, в якій загинули четверо людей.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» та пов'язаний із ним законопроєкт №15283 щодо адміністративної відповідальності за порушення правил використання такого транспорту