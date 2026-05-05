Піраміда на зерновому ринку України. «Главком» оприлюднив ексклюзивні подробиці скандальної справи

glavcom.ua
Номінальний власник ТОВ «Волиця Агро» Олексій Оленченко – підприємство якого потрапило у масштабний скандал
«Фунт» ексміністра Сольського заговорив: через підконтрольну особу колишній урядовець володіє двома десятками агрокомпаній

Номінальний власник ТОВ «Волиця Агро» Олексій Оленченко – підприємство якого потрапило у масштабний скандал через невиплату мільйонних боргів ряду агрокомпаній – дав свідчення слідству. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Зернова піраміда Сольського? Історія карколомної афери та арешту ексміністра».

У судовому реєстрі є відомості про допит Оленченка у рамках кримінального провадження за підозрою міністру аграрної політики та продовольства у 2022-2024 роках Миколі Сольському. Він «розколовся» і заявив, що низка оформлених на нього компаній (приблизно два десятки), починаючи з 2018 року, фактично належать саме пану Сольському. Оленченко не ухвалював жодних рішень; юридичним супроводом займалися група юристів нині підозрюваного ексміністра.

Також, за словами Оленченка, вже після підозри Сольському почався активний процес перепису агробізнесу на третіх осіб. Наприклад, сільськогосподарський кооператив «Соріо Трейд» (Київ) відійшов бізнесмену з Миколаївщини Ростиславу Данильченку. За дивним збігом обставин, як свідчать дані аналітичної системи Youcontrol, операції зі зміною власників «Соріо Трейд» фіналізувалися 28 березня 2026 року – у день, коли Сольський загримів у хмельницьке СІЗО.

Ще важлива деталь. Директором сільськогосподарського кооперативу «Соріо Трейд» до зміни власників зазначався Олександр Прокопець. Він же – керівник ТОВ «Волиця Агро» і третій підозрюваний у справі Сольського.

Крім того, співрозмовник «Главкома», дотичний до аграрного ринку, розповів: ТОВ «Волиця Агро» володіє елеватором на Київщині орієнтовно потужністю 60 тис. т і невеликим земельним банком приблизно у 5 тис. га.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі з’ясували, що Олексій Оленченко працював у юридичній компанії «Сольський, Процик та партнери», одним із засновників якої на той момент був Микола Сольський. А ще Оленченко директорував у компаніях ТОВ «Малодівицьке ХПП» та ТОВ «Украгрохолд», які формально входять до бізнес-групи «Український Аграрний Холдинг», у числі співзасновників якої, окрім Сольського, раніше фігурував колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан.

«Зазвичай зернотрейдери домовлялися про поставки збіжжя не з Оленченком, а напряму із Сольським. Схема виглядала так: компанія Сольського виписувала складські квитанції, за якими могла кілька разів перепродати одне те ж саме зерно різним трейдерам. Такій ситуації сприяло й те, що в Україні досі не врегульований контроль за рухом зерна (відсутній електронний реєстр)», – пояснює проблему агробізнесмен на умовах анонімності.

Як повідомляв «Главком», 27 березня 2026 року Микола Сольський отримав підозру як організатор схеми щодо махінацій із зерном. Окрім нього, з підозрами ще двоє осіб –  керівництво київського ТОВ «Волиця Агро». За даними слідства, підозрювані намагалися продати сім тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. На папері елеватор продавця був заповнений врожаєм, а фактично – порожній.

У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили «Главкому», станом на початок травня, в інших областях розслідується ряд кримінальних проваджень за фактами вчинення аналогічних правопорушень посадовими особами ТОВ «Волиця Агро». Питання щодо можливості об’єднання цих кримінальних проваджень в одне буде вирішено у випадку зміни підслідності та визначення єдиного органу досудового розслідування, додали у прокуратурі.

Варто наголосити: розслідування у справі Сольського триває за двома епізодами: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (частина 5 статті 190 Кримінального кодексу) і легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (частина 2 статті 209 Кримінального кодексу).

Наразі колишній міністр перебуває під вартою у Хмельницькому СІЗО.

