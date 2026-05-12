Атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку та заяви Трампа: головне за ніч 12 травня

Аліна Самойленко
Дайджест новин, що сталися у ніч на 12 травня 2026 року

У Києві уламки безпілотника впали на дах будинку, в окупованому Донецьку пролунали вибухи, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про війну з Іраном.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 12 травня:

Атака на Київ та Дніпро

У ніч на 12 травня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Під час атаки безпілотників в Оболонському районі столиці зафіксовано падіння уламків на дах 20-поверхового житлового будинку.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що ворог атакував Дніпро безпілотниками. Одна людина отримала поранення. Сталася пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура.

Трамп розповів про що говоритиме із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього тижня під час зустрічі в Пекіні обговорить із головою Китаю Сі Цзіньпіном питання продажу зброї Тайваню та справу ув’язненого медіамагната Джиммі Лая. 

Трамп зазначив журналістам у Білому домі, що проведе цю дискусію, хоча президент Сі хотів би, щоб США не підтримували оборону острова. Китай стверджує, що Тайвань належить йому, тоді як Вашингтон дотримується політики «єдиного Китаю», не висловлюючи думки щодо суверенітету острова, але допомагаючи в його обороні згідно із законом. Постачання зброї є давнім джерелом тертя у відносинах, і в грудні Трамп оголосив про пакет озброєнь для острова на суму понад $11 млрд. 

В окупованому Донецьку пролунали вибухи

У ніч на 12 травня в окупованому Донецьку було чутно вибухи.  За повідомленнями очевидців, місто перебувало під атакою безпілотних літальних апаратів, робота яких була помітна в кількох районах.

На оприлюдненому відео у мережі зафіксовано яскравий спалах світла від вибуху.

Трамп звинуватив керівництво Ірану у зриві угоди про мир

Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення перебігом переговорів щодо завершення конфлікту в Ірані. Під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті він зазначив, що іранська сторона демонструє непослідовність, змінюючи позицію в моменти, коли згода здається майже досягнутою. 

Трамп охарактеризував іранських лідерів як безчесних політиків, зауваживши, що за час своєї роботи йому неодноразово доводилося стикатися з їхньою мінливістю. Він порівняв таку поведінку з досвідом у бізнесі, коли партнери раптово відмовляються від попередніх домовленостей. 

Трамп може відновити удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп висловлює дедалі більше розчарування перебігом переговорів щодо припинення війни з Іраном. За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, наразі він серйозніше розглядає варіант повернення до активних бойових дій, ніж це було протягом останніх тижнів. 

Терпіння Трампа вичерпалося через тривалу блокаду Ормузької протоки та внутрішній розкол в іранському керівництві, який, на думку Вашингтона, заважає Тегерану йти на суттєві поступки в ядерному питанні. Останню відповідь іранської сторони президент США охарактеризував як «абсолютно неприйнятну» та «дурну». Це змусило багатьох американських високопосадовців поставити під сумнів наміри Ірану вести серйозний діалог.

Інші важливі новини:

