Іран пообіцяв помсту за блокаду США і пригрозив атаками по регіону – Reuters

Єгор Голівець
Іран пригрозив ударами по портах Затоки
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

У Тегерані заявили про «піратство» і попередили, що жоден порт у Затоці не буде безпечним

Іран заявив про готовність відповісти на дії США після оголошення блокади суден, що виходять з іранських портів, і пригрозив ударами по об’єктах у країнах Перської затоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Військові США заявили, що з понеділка розпочнуть блокаду суден, які входять або виходять з іранських портів. Йдеться про обмеження, які поширюватимуться на всі судна, незалежно від їхнього прапора, у водах поблизу Ірану, включно з Перською затокою та Оманською затокою.

Центральне командування США уточнило, що операція стартує о 17:00 за київским часом і буде «застосовуватися неупереджено» до всіх суден, що заходять або залишають іранські порти та прибережні зони.

У відповідь Тегеран різко розкритикував ці плани. Представник іранських військових заявив, що будь-які обмеження судноплавства в міжнародних водах є незаконними і становлять «піратство». За його словами, у разі загрози іранським портам жоден порт у Перській затоці та Оманській затоці не залишиться безпечним.

Перед цим Іран фактично обмежив рух через Ормузьку протоку, дозволяючи проходження лише під своїм контролем і за умови сплати збору. У відповідь президент США Дональд Трамп заявив про намір блокувати іранські судна, а також будь-які кораблі, які платять Ірану за прохід. «Ніхто, хто платить незаконний збір, не матиме безпечного проходу у відкритому морі», – написав він у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що після невдалих переговорів між США та Іраном у Пакистані адміністрація президента Дональда Трампа розглядає різні варіанти подальших дій щодо Тегерана.

Серед ключових сценаріїв обговорюється поєднання точкових авіаударів із морською блокадою Ормузької протоки – стратегічного маршруту, через який проходить близько 20% світових поставок нафти.

Водночас у Білому домі не виключають і більш жорсткий варіант – повномасштабну повітряну кампанію проти Ірану. Однак цей сценарій вважається менш імовірним через ризики масштабної ескалації та небажання Вашингтона втягуватися у тривалу війну на Близькому Сході.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

