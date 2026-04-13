Іран пообіцяв помсту за блокаду США і пригрозив атаками по регіону – Reuters

У Тегерані заявили про «піратство» і попередили, що жоден порт у Затоці не буде безпечним

Іран заявив про готовність відповісти на дії США після оголошення блокади суден, що виходять з іранських портів, і пригрозив ударами по об’єктах у країнах Перської затоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Військові США заявили, що з понеділка розпочнуть блокаду суден, які входять або виходять з іранських портів. Йдеться про обмеження, які поширюватимуться на всі судна, незалежно від їхнього прапора, у водах поблизу Ірану, включно з Перською затокою та Оманською затокою.

Центральне командування США уточнило, що операція стартує о 17:00 за київским часом і буде «застосовуватися неупереджено» до всіх суден, що заходять або залишають іранські порти та прибережні зони.

У відповідь Тегеран різко розкритикував ці плани. Представник іранських військових заявив, що будь-які обмеження судноплавства в міжнародних водах є незаконними і становлять «піратство». За його словами, у разі загрози іранським портам жоден порт у Перській затоці та Оманській затоці не залишиться безпечним.

Перед цим Іран фактично обмежив рух через Ормузьку протоку, дозволяючи проходження лише під своїм контролем і за умови сплати збору. У відповідь президент США Дональд Трамп заявив про намір блокувати іранські судна, а також будь-які кораблі, які платять Ірану за прохід. «Ніхто, хто платить незаконний збір, не матиме безпечного проходу у відкритому морі», – написав він у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що після невдалих переговорів між США та Іраном у Пакистані адміністрація президента Дональда Трампа розглядає різні варіанти подальших дій щодо Тегерана.

Серед ключових сценаріїв обговорюється поєднання точкових авіаударів із морською блокадою Ормузької протоки – стратегічного маршруту, через який проходить близько 20% світових поставок нафти.

Водночас у Білому домі не виключають і більш жорсткий варіант – повномасштабну повітряну кампанію проти Ірану. Однак цей сценарій вважається менш імовірним через ризики масштабної ескалації та небажання Вашингтона втягуватися у тривалу війну на Близькому Сході.