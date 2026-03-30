Дрони атакували окупований Алчевськ: спалахнув металургійний комбінат (відео)

Наталія Порощук
Дрони атакували окупований Алчевськ: спалахнув металургійний комбінат (відео)
Дрони могли вразити підстанцію та металургійний комбінат
фото: скриншот з відео

У місті пролунала серія вибухів

У ніч проти 30 березня безпілотники атакували металургійний комбінат і окупованому Алчевську на Луганщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

У місті пролунала серія вибухів, після чого зникло електропостачання як в Алчевську, так і в низці інших населених пунктів на тимчасово окупованій території області.

За попередніми даними, дрони могли влучити в підстанцію та об’єкти підприємства.

Нагадаємо, увечері, 29 березня, у російському місті Таганрог прогриміла серія вибухів. Регіон опинився під атакою дронів, також оголошувалась ракетна небезпека.

До слова, у ніч на неділю, 29 березня 2026 року, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ здійснили успішну атаку на інфраструктуру нафтового термінала в порту «Усть-Луга» Ленінградської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2026 року
Росіяни обстріляли Сумщину: є травмовані, пошкоджено АЗС
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 березня 2026
Вибухи в Росії, атака на Чернігів, заяви Трампа: головне за ніч
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
