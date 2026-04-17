Удар по Одещині: постраждали портова інфраструктура та Дунайський біосферний заповідник

Триває ліквідація наслідків атак
фото: Олег Кіпер/Telegram

Рятувальники ліквідували пожежі

Цієї ночі російські терористи масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Зазнали пошкоджень обʼєкти портової, транспортної та житлової інфраструктури. На кількох локаціях, у тому числі на території Дунайського біосферного заповіднику, спалахнули пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, також пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше шість приватних житлових будинків.

Загиблих та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків атак.

Як повідомлялося, уночі 17 квітня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову безпілотниками. Окупанти атакували критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі.

Також російська терористична армія зранку 17 квітня атакувала Дніпро. Внаслідок цього сталася пожежа, є постраждалий.

До слова, у ніч на 17 квітня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер» та 172 ударними БпЛА. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зауважимо, триває 1512-й день повномасштабної війни в Україні.

