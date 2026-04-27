Російські підрозділи скасовують відпустки до дев'ятого травня: до чого готуються

Окупанти скасовують відпустки на травневі свята через побоювання наступу Збройних Сил України

У підрозділах 19-ї мотострілецької дивізії Росії скасували всі відпустки на травневі свята. Окупанти побоюються активних штурмових дій з боку України, проте це також може бути ознакою підготовки ворога до власного наступу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.

За інформацією української розвідки, російське командування очікує, що Сили оборони України проводитимуть штурмові операції саме на травневі свята.

«За даними нашої розвідки, в кількох підрозділах 19-ї мотострілецької російської дивізії скасовані відпустки до дев'ятого травня, тому що противник вважає, що на ці дні Сили оборони України проводитимуть якісь штурмові дії, тому вони бояться, що ми десь прорвемо лінію бойового зіткнення», – зазначив речник.

Речник Сил оборони Півдня Владислава Волошин також не виключає, що скасування відпусток може мати і зворотну причину – підготовку самих російських військ до посилення бойових дій найближчим часом. При цьому речник підкреслив, що ситуація перебуває під постійним моніторингом української розвідки, а підрозділи Сил оборони готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій на південному напрямку.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська продовжують наступ на Покровську агломерацію, намагаючись захопити ключові населені пункти. Водночас Сили оборони утримують північні околиці Покровська та нищать техніку ворога.

У Покровську українські захисники міцно тримають позиції на північних околицях міста. У південно-східній частині ворог намагається накопичити важку техніку, зокрема танки та артилерію.

За минулу добу, 26 квітня, підрозділи Сил оборони «відбили 55 ворожих штурмів», зупинивши просування російський окупантів на Покровському напрямку. Всього за добу на фронті відбулося 241 бойове зіткнення.